https://1prime.ru/20250513/dmitriev-857540716.html

Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле

Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ

Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не стал комментировать... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T20:59+0300

2025-05-13T20:59+0300

2025-05-13T20:59+0300

спецоперация на украине

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

рфпи

стамбул

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:37:3077:1767_1920x0_80_0_0_c5dbf61912c6152db44f89b8516ab57d.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не стал комментировать возможность своего участия в переговорах с Украиной в Стамбуле в предстоящий четверг. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Не комментирую", - сообщил Дмитриев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. Дмитриев в апреле посетил США, встретился с ключевыми членами администрации президента Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. Дмитриев также принимал участие во встречах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, которые состоялись в апреле в Санкт-Петербурге и в Москве. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://1prime.ru/20250513/peregovory-857538518.html

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, рфпи, стамбул, украина, россия