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Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле
Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не стал комментировать... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:59+0300
2025-05-13T20:59+0300
2025-05-13T20:59+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не стал комментировать возможность своего участия в переговорах с Украиной в Стамбуле в предстоящий четверг. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Не комментирую", - сообщил Дмитриев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. Дмитриев в апреле посетил США, встретился с ключевыми членами администрации президента Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. Дмитриев также принимал участие во встречах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, которые состоялись в апреле в Санкт-Петербурге и в Москве. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, рфпи, стамбул, украина, россия
Спецоперация на Украине, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, РФПИ, Стамбул, УКРАИНА, РОССИЯ
Дмитриев не ответил на вопрос о возможном участии в переговорах в Стамбуле
Глава РФПИ ушёл от ответа на вопрос о своём возможном участии в переговорах в Стамбуле
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не стал комментировать возможность своего участия в переговорах с Украиной в Стамбуле в предстоящий четверг.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
"Не комментирую", - сообщил Дмитриев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп высказался о возможных переговорах России и Украины в Стамбуле
Дмитриев в апреле посетил США, встретился с ключевыми членами администрации президента Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. Дмитриев также принимал участие во встречах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, которые состоялись в апреле в Санкт-Петербурге и в Москве.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.