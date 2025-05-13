https://1prime.ru/20250513/egipet-857520067.html
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа
Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:08+0300
2025-05-13T13:08+0300
2025-05-13T13:08+0300
энергетика
нефть
газ
египет
каир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_be0276582b30b89cc001f680cbbf4ab5.jpg
КАИР, 13 мая - ПРАЙМ. Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны. "Компании Khalda, Petrobel и GUPCO сумели обнаружить три новых месторождения нефти и газа в районах своих концессий в Западной пустыне и Суэцком заливе", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что два из трех открытых месторождений – нефтяные. Согласно заявлению, 8 мая компанией Petrobel было найдено месторождение нефти в Суэцком заливе, а за неделю до этого GUPCO сделала открытие в Западной пустыне на западе Египта. Министерство отметило также, что 11 мая Khalda обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, ожидаемая добыча составит 30 миллионов кубических футов газа в день. В начале февраля премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что месторождение нефти и газа было обнаружено около средиземноморского побережья Египта.
https://1prime.ru/20250512/rst-857479329.html
египет
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34999d92d9933fe4d252f3883edb5aa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, египет, каир
Энергетика, Нефть, Газ, ЕГИПЕТ, Каир
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа
Миннефти Египта сообщило о трех новых месторождениях нефти и газа
КАИР, 13 мая - ПРАЙМ. Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны.
"Компании Khalda, Petrobel и GUPCO сумели обнаружить три новых месторождения нефти и газа в районах своих концессий в Западной пустыне и Суэцком заливе", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что два из трех открытых месторождений – нефтяные.
Согласно заявлению, 8 мая компанией Petrobel было найдено месторождение нефти в Суэцком заливе, а за неделю до этого GUPCO сделала открытие в Западной пустыне на западе Египта.
Министерство отметило также, что 11 мая Khalda обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, ожидаемая добыча составит 30 миллионов кубических футов газа в день.
В начале февраля премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что месторождение нефти и газа было обнаружено около средиземноморского побережья Египта.
Туроператоры отметили рост спроса на летние туры в Египет из России