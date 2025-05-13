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В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа
Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:08+0300
2025-05-13T13:08+0300
энергетика
нефть
газ
египет
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КАИР, 13 мая - ПРАЙМ. Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны. "Компании Khalda, Petrobel и GUPCO сумели обнаружить три новых месторождения нефти и газа в районах своих концессий в Западной пустыне и Суэцком заливе", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что два из трех открытых месторождений – нефтяные. Согласно заявлению, 8 мая компанией Petrobel было найдено месторождение нефти в Суэцком заливе, а за неделю до этого GUPCO сделала открытие в Западной пустыне на западе Египта. Министерство отметило также, что 11 мая Khalda обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, ожидаемая добыча составит 30 миллионов кубических футов газа в день. В начале февраля премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что месторождение нефти и газа было обнаружено около средиземноморского побережья Египта.
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нефть, газ, египет, каир
Энергетика, Нефть, Газ, ЕГИПЕТ, Каир
13:08 13.05.2025
 
В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа

Миннефти Египта сообщило о трех новых месторождениях нефти и газа

© Фото : Unsplash/Ali OthmanФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : Unsplash/Ali Othman
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КАИР, 13 мая - ПРАЙМ. Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны.
"Компании Khalda, Petrobel и GUPCO сумели обнаружить три новых месторождения нефти и газа в районах своих концессий в Западной пустыне и Суэцком заливе", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что два из трех открытых месторождений – нефтяные.
Согласно заявлению, 8 мая компанией Petrobel было найдено месторождение нефти в Суэцком заливе, а за неделю до этого GUPCO сделала открытие в Западной пустыне на западе Египта.
Министерство отметило также, что 11 мая Khalda обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, ожидаемая добыча составит 30 миллионов кубических футов газа в день.
В начале февраля премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что месторождение нефти и газа было обнаружено около средиземноморского побережья Египта.
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