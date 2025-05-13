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В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа

В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Египте нашли три новых месторождения нефти и газа

Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:08+0300

2025-05-13T13:08+0300

2025-05-13T13:08+0300

энергетика

нефть

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египет

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КАИР, 13 мая - ПРАЙМ. Три месторождения нефти и газа обнаружены в Египте, одно из них находится в Суэцком заливе, заявило министерство нефти и природных ресурсов страны. "Компании Khalda, Petrobel и GUPCO сумели обнаружить три новых месторождения нефти и газа в районах своих концессий в Западной пустыне и Суэцком заливе", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что два из трех открытых месторождений – нефтяные. Согласно заявлению, 8 мая компанией Petrobel было найдено месторождение нефти в Суэцком заливе, а за неделю до этого GUPCO сделала открытие в Западной пустыне на западе Египта. Министерство отметило также, что 11 мая Khalda обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, ожидаемая добыча составит 30 миллионов кубических футов газа в день. В начале февраля премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что месторождение нефти и газа было обнаружено около средиземноморского побережья Египта.

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нефть, газ, египет, каир