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США: встреча РФ и Украины - "критическая возможность" для достижения мира

США: встреча РФ и Украины - "критическая возможность" для достижения мира - 13.05.2025, ПРАЙМ

США: встреча РФ и Украины - "критическая возможность" для достижения мира

США считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира, заявил во вторник заместитель официального... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T21:26+0300

2025-05-13T21:26+0300

2025-05-13T21:26+0300

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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. США считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот. "Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины … это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира", - сообщил он журналистам на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин