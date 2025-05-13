https://1prime.ru/20250513/honda--857511881.html

Чистая прибыль Honda по итогам финансового года сократилась на 24,5%

Чистая прибыль Honda по итогам финансового года сократилась на 24,5% - 13.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Honda по итогам финансового года сократилась на 24,5%

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль японского концерна Honda по итогам 2024-2025 финансового года, завершившегося 31 марта, сократилась на 24,5% в годовом | 13.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-13T10:28+0300

экономика

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль японского концерна Honda по итогам 2024-2025 финансового года, завершившегося 31 марта, сократилась на 24,5% в годовом выражении и составила 835,837 миллиарда иен (около 5,7 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 178,93 иены (1,23 доллара) с 225,88 иены годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 12,2% год к году, до 1,213 триллиона иен (8,3 миллиарда долларов). Выручка Honda поднялась на 6,2% в годовом выражении, до 21,689 триллиона иен (148,6 миллиарда долларов). Компания ожидает чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, по итогам текущего финансового года на уровне 250 миллиардов иен, что на 70,1% меньше уровня предыдущего фингода, операционную прибыль - на 58,8% меньше, в 500 миллиардов иен, выручку - на уровне 20,3 триллиона иен, что на 6,4% меньше. Honda Motor была основана в 1946 году. До 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.

https://1prime.ru/20250511/honda-857462805.html

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бизнес, honda, авто