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В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред
В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред
Более 50 тысяч точек в Иране оснащены терминалами для оплаты российскими картами "Мир", в течение следующих пяти месяцев планируется увеличить это число до 1,6... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:51+0300
2025-05-13T20:51+0300
2025-05-13T20:51+0300
экономика
иран
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карта "мир"
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ТЕГЕРАН, 13 мая – ПРАЙМ. Более 50 тысяч точек в Иране оснащены терминалами для оплаты российскими картами "Мир", в течение следующих пяти месяцев планируется увеличить это число до 1,6 миллионов, сообщило российское торгпредство в исламской республике. "В настоящее время в Иране более 50 тысяч точек оснащены терминалами для оплаты российскими картами, в течение пяти месяцев планируется увеличение их количество до 1,6 миллионов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского торгпредства в Иране. В исламской республике теперь есть возможность совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android. Ранее во вторник иранский ЦБ сообщил о завершении второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана, теперь россияне могут совершать покупки в исламской республике, используя карты "Мир".
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иран, банки, карта "мир"
Экономика, ИРАН, Банки, карта "Мир"
В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред
Торгпредство РФ: более 50 тысяч точек в Иране имеют терминалы для оплаты картами "Мир"
ТЕГЕРАН, 13 мая – ПРАЙМ. Более 50 тысяч точек в Иране оснащены терминалами для оплаты российскими картами "Мир", в течение следующих пяти месяцев планируется увеличить это число до 1,6 миллионов, сообщило российское торгпредство в исламской республике.
"В настоящее время в Иране более 50 тысяч точек оснащены терминалами для оплаты российскими картами, в течение пяти месяцев планируется увеличение их количество до 1,6 миллионов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского торгпредства в Иране.
В исламской республике теперь есть возможность совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android.
"Мир Бизнес Банк" отметил спрос россиян на туристические карты в Иран
Ранее во вторник иранский ЦБ сообщил о завершении второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана, теперь россияне могут совершать покупки в исламской республике, используя карты "Мир".