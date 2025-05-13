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В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред

В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Иране более 50 тысяч точек могут принимать карты "Мир", сообщил торпред

Более 50 тысяч точек в Иране оснащены терминалами для оплаты российскими картами "Мир", в течение следующих пяти месяцев планируется увеличить это число до 1,6... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T20:51+0300

2025-05-13T20:51+0300

2025-05-13T20:51+0300

экономика

иран

банки

карта "мир"

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ТЕГЕРАН, 13 мая – ПРАЙМ. Более 50 тысяч точек в Иране оснащены терминалами для оплаты российскими картами "Мир", в течение следующих пяти месяцев планируется увеличить это число до 1,6 миллионов, сообщило российское торгпредство в исламской республике. "В настоящее время в Иране более 50 тысяч точек оснащены терминалами для оплаты российскими картами, в течение пяти месяцев планируется увеличение их количество до 1,6 миллионов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского торгпредства в Иране. В исламской республике теперь есть возможность совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android. Ранее во вторник иранский ЦБ сообщил о завершении второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана, теперь россияне могут совершать покупки в исламской республике, используя карты "Мир".

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иран, банки, карта "мир"