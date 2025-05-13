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На Московской бирже частные инвесторы в апреле вложили 181,5 млрд рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/moex-857512556.html
На Московской бирже частные инвесторы в апреле вложили 181,5 млрд рублей
На Московской бирже частные инвесторы в апреле вложили 181,5 млрд рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
На Московской бирже частные инвесторы в апреле вложили 181,5 млрд рублей
Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:38+0300
2025-05-13T10:38+0300
экономика
рынок
акции
торги
сбербанк
газпром
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. "Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 миллиарда рублей... Продажи паев БПИФов превысили покупки на 10,6 миллиарда рублей", - сообщила биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля достигло 36,7 миллиона (плюс 399 тысяч за апрель), ими открыто 67,9 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в апреле заключали 3,6 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 74,7%, в объеме торгов облигациями — 31,5%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в апреле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Газпрома" (14,3%), "Лукойла" (14%), "Т-Технологий" (6,5%), "Роснефти" (6%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции "Новатэка" (4,7%). Более 491 тысячи частных инвесторов в апреле заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. На утренних торгах участникам доступны 168 инструментов: 102 акции, все 57 торгуемых на рынке ОФЗ и паи девяти БПИФов. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 11,3% и 20% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 88% и 83% соответственно. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) составило 6,03 миллиона (плюс 16 тысяч за апрель). Торговый оборот на счетах ИИСов за месяц составил 378,8 миллиарда рублей. В структуре оборота на ИИСах 68,5% приходилось на сделки с акциями, 11,9% — с облигациями и 19,6% — с паями фондов.
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рынок, акции, торги, сбербанк, газпром, лукойл
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Сбербанк, Газпром, Лукойл
10:38 13.05.2025
 
На Московской бирже частные инвесторы в апреле вложили 181,5 млрд рублей

MOEX: частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации 181,5 миллиарда рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки.
"Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 миллиарда рублей... Продажи паев БПИФов превысили покупки на 10,6 миллиарда рублей", - сообщила биржа.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля достигло 36,7 миллиона (плюс 399 тысяч за апрель), ими открыто 67,9 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в апреле заключали 3,6 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 74,7%, в объеме торгов облигациями — 31,5%.
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в апреле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Газпрома" (14,3%), "Лукойла" (14%), "Т-Технологий" (6,5%), "Роснефти" (6%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции "Новатэка" (4,7%).
Более 491 тысячи частных инвесторов в апреле заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. На утренних торгах участникам доступны 168 инструментов: 102 акции, все 57 торгуемых на рынке ОФЗ и паи девяти БПИФов. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 11,3% и 20% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 88% и 83% соответственно.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) составило 6,03 миллиона (плюс 16 тысяч за апрель). Торговый оборот на счетах ИИСов за месяц составил 378,8 миллиарда рублей. В структуре оборота на ИИСах 68,5% приходилось на сделки с акциями, 11,9% — с облигациями и 19,6% — с паями фондов.
#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Российский рынок акций умеренно растет во вторник
10:20
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиСбербанкГазпромЛукойл
 
 
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