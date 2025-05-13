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Цены на нефть вернулись к росту после утреннего снижения

Цены на нефть вернулись к росту после утреннего снижения - 13.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть вернулись к росту после утреннего снижения

Мировые цены на нефть во вторник днем вернулись к увеличению после снижения утром и роста понедельника, инвесторы ожидают новых рыночных факторов, следует из... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T14:42+0300

2025-05-13T14:42+0300

2025-05-13T14:42+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем вернулись к увеличению после снижения утром и роста понедельника, инвесторы ожидают новых рыночных факторов, следует из данных бирж. По состоянию на 14.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 65,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 62,51 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,1%, а в понедельник нефть обеих марок поднялась в цене более чем на 1,5%. Днем ранее Пекин и Вашингтон достигли соглашения о пошлинах. В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. Инвесторы следят и за новостями вокруг Ближнего Востока. Так, ранее Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширил санкции против Ирана. В то же время президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в Саудовскую Аравию в рамках его визита в страны Персидского залива. Рынки ожидают новых факторов, которые могли быть дать сигналы для торгов. Так, во вторник будет опубликована статистика по инфляции в США, что может отразиться на стоимости доллара, к которому чувствительны цены на нефть. В среду ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку, а минэнерго США обнародует еженедельные данные о запасах нефти в стране. В четверг ежемесячный доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

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нефть, рынок, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, опек, мэа