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Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США
Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США
Дальнейшее снижение мировых цен на нефть, вызванное торговыми войнами США с рядом других стран, а также политикой ОПЕК+, осложнит инвестиции в американскую... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:02+0300
2025-05-13T15:02+0300
экономика
нефть
сша
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение мировых цен на нефть, вызванное торговыми войнами США с рядом других стран, а также политикой ОПЕК+, осложнит инвестиции в американскую нефтедобычу, заявил руководитель отдела "Нефтепанорама" международного ценового агентства Argus Владислав Сенькович. При этом, согласно его презентации, добыча в США уже находится за гранью рентабельности. Средняя стоимость фьючерсов на нефть американской марки WTI в январе-марте составляла 71,4 доллара за баррель, приведены данные в презентации. После сообщений о резком повышении пошлин США в начале апреля нефть начала дешеветь, американская марка опускалась до 60,1 доллара - минимума с апреля 2021 года. Позднее цена несколько подросла. По данным на 13 мая, марка торгуется в районе 62,5 доллара за баррель. При этом себестоимость добычи WTI высокая: сейчас она составляет около 65 долларов за баррель, в то время как пять лет назад была 49 долларов. "Перспективы увеличения производства (нефти - ред.) в США во многом зависят от производственной политики и торговой политики Трампа, а также ответных мер партнеров США. Перспективы американских компаний зависят и от стратегии ОПЕК+. В случае дальнейшего ослабления ограничений со стороны альянса и увеличения предложения сырья, особенно ближневосточного, на мировом рынке, цены на нефть начнут снижаться. И американским компаниям это затруднит привлечение внешнего финансирования", - сказал Сенькович на вебинаре о перспективах нефтяного рынка США. По мнению участников рынка, которое приводит Argus, при снижении стоимости WTI до 50 долларов добыча в США начнет быстро снижаться. "Удешевление сырья до такого уровня, до 50 долларов за баррель, является слишком низким и не стимулирует компании бурить. При цене нефти 50 долларов за баррель нет свободного денежного потока", - пояснил Сенькович. По мартовской оценке Argus Consulting, добыча нефти в США в 2024 году составила 13,2 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году может вырасти до 13,56 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году - до 13,76 миллиона баррелей в сутки. У минэнерго США примерно такие же оценки.
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нефть, сша, опек
Экономика, Нефть, США, ОПЕК
15:02 13.05.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США

Argus: снижение цен на нефть осложнит инвестиции в американскую нефтедобычу

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение мировых цен на нефть, вызванное торговыми войнами США с рядом других стран, а также политикой ОПЕК+, осложнит инвестиции в американскую нефтедобычу, заявил руководитель отдела "Нефтепанорама" международного ценового агентства Argus Владислав Сенькович.
При этом, согласно его презентации, добыча в США уже находится за гранью рентабельности. Средняя стоимость фьючерсов на нефть американской марки WTI в январе-марте составляла 71,4 доллара за баррель, приведены данные в презентации. После сообщений о резком повышении пошлин США в начале апреля нефть начала дешеветь, американская марка опускалась до 60,1 доллара - минимума с апреля 2021 года. Позднее цена несколько подросла. По данным на 13 мая, марка торгуется в районе 62,5 доллара за баррель.
При этом себестоимость добычи WTI высокая: сейчас она составляет около 65 долларов за баррель, в то время как пять лет назад была 49 долларов.
"Перспективы увеличения производства (нефти - ред.) в США во многом зависят от производственной политики и торговой политики Трампа, а также ответных мер партнеров США. Перспективы американских компаний зависят и от стратегии ОПЕК+. В случае дальнейшего ослабления ограничений со стороны альянса и увеличения предложения сырья, особенно ближневосточного, на мировом рынке, цены на нефть начнут снижаться. И американским компаниям это затруднит привлечение внешнего финансирования", - сказал Сенькович на вебинаре о перспективах нефтяного рынка США.
По мнению участников рынка, которое приводит Argus, при снижении стоимости WTI до 50 долларов добыча в США начнет быстро снижаться.
"Удешевление сырья до такого уровня, до 50 долларов за баррель, является слишком низким и не стимулирует компании бурить. При цене нефти 50 долларов за баррель нет свободного денежного потока", - пояснил Сенькович.
По мартовской оценке Argus Consulting, добыча нефти в США в 2024 году составила 13,2 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году может вырасти до 13,56 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году - до 13,76 миллиона баррелей в сутки. У минэнерго США примерно такие же оценки.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Цены на нефть вернулись к росту после утреннего снижения
14:42
 
ЭкономикаНефтьСШАОПЕК
 
 
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