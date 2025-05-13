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Нефть дорожает почти на 2 процента

Нефть дорожает почти на 2 процента - 13.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает почти на 2 процента

Мировые цены на нефть во вторник вечером растут почти на 2% на ряде макроэкономических и геополитических факторов, следует из данных бирж и комментариев... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:38+0300

2025-05-13T18:38+0300

2025-05-13T18:38+0300

энергетика

сша

нефть

нефтяные фьючерсы

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут почти на 2% на ряде макроэкономических и геополитических факторов, следует из данных бирж и комментариев аналитика. По состоянию на 18.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% относительно предыдущего закрытия - до 65,99 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,81%, до 63,07 доллара за баррель. Участники рынка следят за новостями с Ближнего Востока. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, сообщил ранее во вторник Белый дом. Кроме того, министерство труда США сообщило о замедлении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 2,3% с 2,4% в марте. Вслед за статистикой последовало ослабление доллара, курс которого влияет на динамику стоимости сырья. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,59%, до 101,21 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. "Макроэкономический прогноз быстро улучшился. Внимание переключается с разрядки торговых отношений между США и Китаем на фундаментальные рыночные показатели и геополитические события на Ближнем Востоке", - прокомментировал агентству Блумберг сырьевой аналитик SEB AB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye). В конце прошлой недели Китай и США договорились о взаимном снижении импортных пошлин.

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сша, нефть, нефтяные фьючерсы