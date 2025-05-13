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Нефть дорожает почти на 2 процента - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает почти на 2 процента
Нефть дорожает почти на 2 процента - 13.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает почти на 2 процента
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут почти на 2% на ряде макроэкономических и геополитических факторов, следует из данных бирж и комментариев... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:38+0300
2025-05-13T18:38+0300
энергетика
сша
нефть
нефтяные фьючерсы
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут почти на 2% на ряде макроэкономических и геополитических факторов, следует из данных бирж и комментариев аналитика. По состоянию на 18.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% относительно предыдущего закрытия - до 65,99 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,81%, до 63,07 доллара за баррель. Участники рынка следят за новостями с Ближнего Востока. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, сообщил ранее во вторник Белый дом. Кроме того, министерство труда США сообщило о замедлении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 2,3% с 2,4% в марте. Вслед за статистикой последовало ослабление доллара, курс которого влияет на динамику стоимости сырья. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,59%, до 101,21 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. "Макроэкономический прогноз быстро улучшился. Внимание переключается с разрядки торговых отношений между США и Китаем на фундаментальные рыночные показатели и геополитические события на Ближнем Востоке", - прокомментировал агентству Блумберг сырьевой аналитик SEB AB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye). В конце прошлой недели Китай и США договорились о взаимном снижении импортных пошлин.
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сша, нефть, нефтяные фьючерсы
Энергетика, США, Нефть, нефтяные фьючерсы
18:38 13.05.2025
 
Нефть дорожает почти на 2 процента

Нефть дорожает почти на 2% на ряде факторов

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут почти на 2% на ряде макроэкономических и геополитических факторов, следует из данных бирж и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% относительно предыдущего закрытия - до 65,99 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,81%, до 63,07 доллара за баррель.
Участники рынка следят за новостями с Ближнего Востока. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, сообщил ранее во вторник Белый дом.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Эксперт рассказал о последствиях снижения цен на нефть в США
15:02
Кроме того, министерство труда США сообщило о замедлении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 2,3% с 2,4% в марте.
Вслед за статистикой последовало ослабление доллара, курс которого влияет на динамику стоимости сырья. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,59%, до 101,21 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
"Макроэкономический прогноз быстро улучшился. Внимание переключается с разрядки торговых отношений между США и Китаем на фундаментальные рыночные показатели и геополитические события на Ближнем Востоке", - прокомментировал агентству Блумберг сырьевой аналитик SEB AB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye).
В конце прошлой недели Китай и США договорились о взаимном снижении импортных пошлин.
 
ЭнергетикаСШАНефтьнефтяные фьючерсы
 
 
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