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Nissan закроет семь из семнадцати заводов в рамках реструктуризации
Nissan закроет семь из семнадцати заводов в рамках реструктуризации - 13.05.2025, ПРАЙМ
Nissan закроет семь из семнадцати заводов в рамках реструктуризации
Недавно назначенный генеральный директор автомобильного концерна Nissan Иван Эспиноса объявил о намерении в рамках реструктуризации закрыть семь из 17 заводов... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:36+0300
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ТОКИО, 13 мая – ПРАЙМ. Недавно назначенный генеральный директор автомобильного концерна Nissan Иван Эспиноса объявил о намерении в рамках реструктуризации закрыть семь из 17 заводов производителя, включая Японию. В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с началом нового финансового года с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автомобильного концерна стал мексиканец Иван Эспиноса. "Одна из задач – сокращение расходов. И первая задача - реструктуризация производства. Это включает в себя консолидацию наших заводов по миру, включая Японию. Это потребует сокращение числа заводов с 17 до 10", - заявил Эспиноса в ходе пресс-конференции. Эспиноса также уточнил, что автопроизводитель снизит возможности производства до 2,5 миллионов машин в год к 2027 финансовому году. При этом компания заложит возможность увеличить производство на 500 тысяч, если для этого создадутся условия на рынке. Глава Nissan также подтвердил появившиеся накануне сообщении о намерении сократить 20 тысяч сотрудников (15%) к 2027 финансовому году, который начнется 1 апреля 2027 года. "Примерно 65% из этого будет в сфере производства", - уточнил он. По словам Эспиносы, такое решение было "чрезвычайно прискорбным и не было бы принято, если бы не было бы необходимо". "Хотя это решение необходимо для улучшения операционных возможностей, мы намерены обеспечить необходимую поддержку работникам на период перемен", - заключил глава Nissan. Nissan - один из крупнейших автомобильных производителей в Японии. Штат компании превышает 133 тысячи сотрудников. За прошлый финансовый год (завершился 31 марта) чистые убытки компании составили рекордные 750 миллиардов иен (более 5 миллиардов долларов). А в конце февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Nissan в национальной и иностранной валютах до "ВВ+" с "BBB-" с негативным прогнозом, который отражает неопределенность относительно плана реструктуризации Nissan.
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бизнес, промышленность, япония, токио, nissan, fitch ratings, авто
Экономика, Бизнес, Промышленность, ЯПОНИЯ, Токио, Nissan, Fitch Ratings, Авто
Nissan закроет семь из семнадцати заводов в рамках реструктуризации
Глава Nissan Эспиноса объявил о намерении закрыть семь из семнадцати заводов
ТОКИО, 13 мая – ПРАЙМ. Недавно назначенный генеральный директор автомобильного концерна Nissan Иван Эспиноса объявил о намерении в рамках реструктуризации закрыть семь из 17 заводов производителя, включая Японию.
В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с началом нового финансового года с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автомобильного концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.
"Одна из задач – сокращение расходов. И первая задача - реструктуризация производства. Это включает в себя консолидацию наших заводов по миру, включая Японию. Это потребует сокращение числа заводов с 17 до 10", - заявил Эспиноса в ходе пресс-конференции.
Эспиноса также уточнил, что автопроизводитель снизит возможности производства до 2,5 миллионов машин в год к 2027 финансовому году. При этом компания заложит возможность увеличить производство на 500 тысяч, если для этого создадутся условия на рынке.
Глава Nissan также подтвердил появившиеся накануне сообщении о намерении сократить 20 тысяч сотрудников (15%) к 2027 финансовому году, который начнется 1 апреля 2027 года. "Примерно 65% из этого будет в сфере производства", - уточнил он. По словам Эспиносы, такое решение было "чрезвычайно прискорбным и не было бы принято, если бы не было бы необходимо". "Хотя это решение необходимо для улучшения операционных возможностей, мы намерены обеспечить необходимую поддержку работникам на период перемен", - заключил глава Nissan.
Nissan - один из крупнейших автомобильных производителей в Японии. Штат компании превышает 133 тысячи сотрудников. За прошлый финансовый год (завершился 31 марта) чистые убытки компании составили рекордные 750 миллиардов иен (более 5 миллиардов долларов). А в конце февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Nissan в национальной и иностранной валютах до "ВВ+" с "BBB-" с негативным прогнозом, который отражает неопределенность относительно плана реструктуризации Nissan.
Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников