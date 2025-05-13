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Трамп заявил высказался о возможных переговорах России и Украины в Стамбуле
Трамп заявил высказался о возможных переговорах России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил высказался о возможных переговорах России и Украины в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:42+0300
2025-05-13T19:42+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. "Очень важно, что переговоры пройдут в Турции в конце этой недели, возможно, в четверг. И они могут дать довольно хорошие результаты", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры."Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира", — сказал глава Белого дома.Также Трамп призвал западные страны не допустить втягивания в "очередную бесконечную войну в Европе" и вместо этого сосредоточиться на совместных действиях ради будущего."Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда", — заявил президент США.Американский лидер подчеркнул, что его предпочтение — "всегда в пользу мира и партнёрства, если этих целей можно достичь".
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россия, украина, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп заявил высказался о возможных переговорах России и Украины в Стамбуле
Трамп заявил, что ждет "довольно хороших" результатов по итогам переговоров РФ и Украины
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле.
"Очень важно, что переговоры пройдут в Турции в конце этой недели, возможно, в четверг. И они могут дать довольно хорошие результаты", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры.
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"Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира", — сказал глава Белого дома.
Также Трамп призвал западные страны не допустить втягивания в "очередную бесконечную войну в Европе" и вместо этого сосредоточиться на совместных действиях ради будущего.
"Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда", — заявил президент США.
Американский лидер подчеркнул, что его предпочтение — "всегда в пользу мира и партнёрства, если этих целей можно достичь".