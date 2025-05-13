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В Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды морепродуктов в ЕАЭС
В Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды морепродуктов в ЕАЭС - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды морепродуктов в ЕАЭС
Таможенники в Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды красной рыбы и креветок на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела, по которым проходят 12... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:16+0300
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МИНСК, 13 мая – ПРАЙМ. Таможенники в Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды красной рыбы и креветок на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела, по которым проходят 12 подозреваемых, сообщил Государственный таможенный комитет республики. "Схему незаконного ввоза группой лиц по предварительному сговору на территорию Евразийского экономического союза из Европейского союза красной рыбы и креветок пресекли сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен. Организовали перемещение продукции по поддельным ветеринарным сертификатам Королевства Дании ряд белорусских субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что для ввоза продукции они привлекали перевозчиков из прибалтийских республик. Установлено более 130 поставок таких товаров. Возбужден ряд уголовных дел по статье "Контрабанда". Подозреваемыми признано 12 граждан Белоруссии и Литвы. Максимальное наказание, которое могут понести фигуранты, лишение свободы на срок до 10 лет. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий таможенники наложили арест на установленное имущество злоумышленников (автомобили и валюту) общей стоимостью более 800 тысяч белорусских рублей (около 267 тысяч долларов). Кроме того, Гродненской региональной и Оперативной таможнями по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на общую сумму порядка 42 миллионов белорусских рублей (около 14 миллионов долларов) к административной ответственности в виде штрафов привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии.
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бизнес, мировая экономика, белоруссия, литва, минск, еаэс
Происшествия, Бизнес, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, МИНСК, ЕАЭС
В Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды морепродуктов в ЕАЭС
В Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды красной рыбы и креветок в ЕАЭС
МИНСК, 13 мая – ПРАЙМ. Таможенники в Белоруссии перекрыли крупный канал контрабанды красной рыбы и креветок на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела, по которым проходят 12 подозреваемых, сообщил Государственный таможенный комитет республики.
"Схему незаконного ввоза группой лиц по предварительному сговору на территорию Евразийского экономического союза из Европейского союза красной рыбы и креветок пресекли сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен. Организовали перемещение продукции по поддельным ветеринарным сертификатам Королевства Дании ряд белорусских субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что для ввоза продукции они привлекали перевозчиков из прибалтийских республик. Установлено более 130 поставок таких товаров. Возбужден ряд уголовных дел по статье "Контрабанда". Подозреваемыми признано 12 граждан Белоруссии и Литвы. Максимальное наказание, которое могут понести фигуранты, лишение свободы на срок до 10 лет.
При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий таможенники наложили арест на установленное имущество злоумышленников (автомобили и валюту) общей стоимостью более 800 тысяч белорусских рублей (около 267 тысяч долларов). Кроме того, Гродненской региональной и Оперативной таможнями по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на общую сумму порядка 42 миллионов белорусских рублей (около 14 миллионов долларов) к административной ответственности в виде штрафов привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии.
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