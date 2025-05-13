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США ввели санкции против международной сети за экспорт иранской нефти в КНР
США ввели санкции против международной сети за экспорт иранской нефти в КНР - 13.05.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против международной сети за экспорт иранской нефти в КНР
США ввели санкции в отношении международной сети, якобы поставлявшей миллионы баррелей иранской нефти в Китай в интересах Тегерана и подконтрольной ему компании | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:28+0300
2025-05-13T19:28+0300
2025-05-13T19:30+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении международной сети, якобы поставлявшей миллионы баррелей иранской нефти в Китай в интересах Тегерана и подконтрольной ему компании Sepehr Energy, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. По её словам, доходы от продажи нефти якобы направлялись на финансирование программ по созданию баллистических ракет, беспилотников, ядерных разработок, а также поддержку "террористических группировок", включая правящее на севере Йемена движение хуситов, для атаки против флота США и Израиля в Красном море. "США продолжат предпринимать шаги в рамках президентского меморандума о национальной безопасности, направленного на оказание максимального давления на иранское правительство с целью перекрыть ему доступ к ресурсам, подпитывающим его дестабилизирующую деятельность", — отметила Брюс. Она подчеркнула, что Вашингтон будет использовать все имеющиеся инструменты, чтобы "привлечь Тегеран к ответственности", пока тот "продолжает направлять нелегальные доходы на атаки против США и их союзников".
https://1prime.ru/20250513/iran-857537466.html
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нефть, сша, китай
Энергетика, Нефть, США, КИТАЙ
США ввели санкции против международной сети за экспорт иранской нефти в КНР
США ввели санкции против международной сети за экспорт иранской нефти в Китай
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении международной сети, якобы поставлявшей миллионы баррелей иранской нефти в Китай в интересах Тегерана и подконтрольной ему компании Sepehr Energy, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
По её словам, доходы от продажи нефти якобы направлялись на финансирование программ по созданию баллистических ракет, беспилотников, ядерных разработок, а также поддержку "террористических группировок", включая правящее на севере Йемена движение хуситов, для атаки против флота США и Израиля в Красном море.
"США продолжат предпринимать шаги в рамках президентского меморандума о национальной безопасности, направленного на оказание максимального давления на иранское правительство с целью перекрыть ему доступ к ресурсам, подпитывающим его дестабилизирующую деятельность", — отметила Брюс.
Она подчеркнула, что Вашингтон будет использовать все имеющиеся инструменты, чтобы "привлечь Тегеран к ответственности", пока тот "продолжает направлять нелегальные доходы на атаки против США и их союзников".
МИД Ирана назвал "неприемлемыми" новые санкции США