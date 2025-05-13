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СМИ: ДТЭК Украины провел переговоры с тремя американскими компаниями

СМИ: ДТЭК Украины провел переговоры с тремя американскими компаниями - 13.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ДТЭК Украины провел переговоры с тремя американскими компаниями

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения между США и | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:51+0300

2025-05-13T08:51+0300

2025-05-13T08:51+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщает газета Financial Times. "ДТЭК... сообщил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения", - говорится в публикации. Как отмечает издание, соглашение о полезных ископаемых не приведет к росту добычи как минимум в течение десяти лет и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов. "Эта воображаемая идея о том, что здесь есть озера лития, которые можно использовать, просто не соответствует действительности", - приводит издание слова представителя горнодобывающей компании, работающей на Украине. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.

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