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США расширили санкции против Ирана - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана - 13.05.2025, ПРАЙМ
США расширили санкции против Ирана
Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T01:24+0300
2025-05-13T01:24+0300
экономика
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США. "Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND — организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении ведомства. В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом серии консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
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мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, али хаменеи, оон
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН
01:24 13.05.2025
 
США расширили санкции против Ирана

Госдеп: США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров о ядерной сделке

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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США.
"Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND — организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении ведомства.
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом серии консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАВАШИНГТОНДональд ТрампАли ХаменеиООН
 
 
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