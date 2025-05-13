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США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на $600 миллиардов - 13.05.2025, ПРАЙМ
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США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на $600 миллиардов
США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на $600 миллиардов - 13.05.2025, ПРАЙМ
США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на $600 миллиардов
США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:19+0300
2025-05-13T17:19+0300
политика
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сша
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома. Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание. В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов. Отдельно выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов. Кроме того, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил. В Белом доме подчеркнули, что эти сделки "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.
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нефть, сша, саудовская аравия, вашингтон, дональд трамп, boeing
Политика, Нефть, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Boeing
17:19 13.05.2025
 
США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на $600 миллиардов

США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на рекордные $600 миллиардов

© AFP / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© AFP / Mandel Ngan
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома.
Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.
В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов.
Отдельно выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов.
Кроме того, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил.
В Белом доме подчеркнули, что эти сделки "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
США и Саудовская Аравия подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16:37
 
ПолитикаНефтьСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВАШИНГТОНДональд ТрампBoeing
 
 
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