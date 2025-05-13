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Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле

Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле - 13.05.2025, ПРАЙМ

Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле

Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T20:26+0300

2025-05-13T20:26+0300

2025-05-13T20:27+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По его словам, Кремль пока не раскрывает состав российской делегации."Пока не раскрываем", - сказал Песков.Он также сообщил, что пока не может раскрыть время начала переговоров."Не могу, когда будет указание президента (РФ Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", - подчеркнул Песков.При этом представитель Кремля воздержался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании встретиться с Путиным."Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле", - сказал Песков на просьбу оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным.

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россия, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, украина, турция