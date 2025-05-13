Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250513/stambul-857539972.html
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:26+0300
2025-05-13T20:27+0300
спецоперация на украине
россия
стамбул
дмитрий песков
владимир путин
украина
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По его словам, Кремль пока не раскрывает состав российской делегации."Пока не раскрываем", - сказал Песков.Он также сообщил, что пока не может раскрыть время начала переговоров."Не могу, когда будет указание президента (РФ Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", - подчеркнул Песков.При этом представитель Кремля воздержался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании встретиться с Путиным."Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле", - сказал Песков на просьбу оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным.
https://1prime.ru/20250513/peregovory-857538518.html
стамбул
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, украина, турция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
20:26 13.05.2025 (обновлено: 20:27 13.05.2025)
 
Российская делегация в четверг будет в Стамбуле, сообщили в Кремле

Песков: российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Трамп высказался о возможных переговорах России и Украины в Стамбуле
19:42
По его словам, Кремль пока не раскрывает состав российской делегации.
"Пока не раскрываем", - сказал Песков.
Он также сообщил, что пока не может раскрыть время начала переговоров.
"Не могу, когда будет указание президента (РФ Владимира Путина – ред.), тогда мы это сделаем", - подчеркнул Песков.
При этом представитель Кремля воздержался от комментариев по поводу слов Владимира Зеленского о желании встретиться с Путиным.
"Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле", - сказал Песков на просьбу оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинУКРАИНАТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала