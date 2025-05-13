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Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки
Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки - 13.05.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:29+0300
2025-05-13T19:29+0300
энергетика
иран
сша
дональд трамп
нефть
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки. "Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
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иран, сша, дональд трамп, нефть
Энергетика, ИРАН, США, Дональд Трамп, Нефть
19:29 13.05.2025
 
Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки

Трамп пообещал довести Иран до банкротства в случае отказа от ядерной сделки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки.
"Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
США ввели санкции против международной сети за экспорт иранской нефти в КНР
19:28
 
ЭнергетикаИРАНСШАДональд ТрампНефть
 
 
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