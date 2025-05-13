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Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки

Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки - 13.05.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал довести Иран до банкротства при отказе от ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T19:29+0300

2025-05-13T19:29+0300

2025-05-13T19:29+0300

энергетика

иран

сша

дональд трамп

нефть

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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки. "Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

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иран, сша, дональд трамп, нефть