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Турция впервые отправит плавучую СПГ-установку за рубеж
Турция впервые отправит плавучую СПГ-установку за рубеж - 13.05.2025, ПРАЙМ
Турция впервые отправит плавучую СПГ-установку за рубеж
Турция впервые направит плавучую регазификационную установку (FSRU) за рубеж, сообщил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:47+0300
2025-05-13T19:47+0300
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СТАМБУЛ, 13 мая - ПРАЙМ. Турция впервые направит плавучую регазификационную установку (FSRU) за рубеж, сообщил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Байрактар сообщил в соцсети X, что провел встречу в Анкаре с египетским коллегой Каримом Бадауи, в ходе которой были подписаны два меморандума о взаимопонимании. Первый касается сотрудничества в добыче полезных ископаемых и обмена опытом. "Национальная газовая компания BOTAŞ заключила контракт с египетской EGAS, в соответствии с которым СПГ-установка (FSRU) впервые периодически будет находиться за рубежом (в Египте - ред.). Таким образом мы внедрим гибкую и эффективную модель использования, способную обеспечить безопасность поставок газа и нашей страны, и Египта", - заявил Байрактар. Министр не уточнил, о какой именно установке идет речь. На данный момент у Турции три установки - две в Эгейском море, одна в Средиземном в провинции Хатай.
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турция, botaş, egas, газ, спг
Энергетика, ТУРЦИЯ, Botaş, EGAS, Газ, СПГ
Турция впервые отправит плавучую СПГ-установку за рубеж
Турция впервые отправит плавучую плавучую регазификационную установку за рубеж
СТАМБУЛ, 13 мая - ПРАЙМ. Турция впервые направит плавучую регазификационную установку (FSRU) за рубеж, сообщил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Байрактар сообщил в соцсети X, что провел встречу в Анкаре с египетским коллегой Каримом Бадауи, в ходе которой были подписаны два меморандума о взаимопонимании. Первый касается сотрудничества в добыче полезных ископаемых и обмена опытом.
"Национальная газовая компания BOTAŞ заключила контракт с египетской EGAS, в соответствии с которым СПГ-установка (FSRU) впервые периодически будет находиться за рубежом (в Египте - ред.). Таким образом мы внедрим гибкую и эффективную модель использования, способную обеспечить безопасность поставок газа и нашей страны, и Египта", - заявил Байрактар.
Министр не уточнил, о какой именно установке идет речь. На данный момент у Турции три установки - две в Эгейском море, одна в Средиземном в провинции Хатай.
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