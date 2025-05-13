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Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение

Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение - 13.05.2025, ПРАЙМ

Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве стороны договорились приступить к... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T04:21+0300

2025-05-13T04:21+0300

2025-05-13T04:21+0300

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МЕХИКО, 13 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве стороны договорились приступить к разработке нового торгового соглашения между странами. "Мы провели двустороннюю встречу 7 мая. Сначала была приватная беседа, в рамках которой мы в узком кругу обсудили все вопросы сотрудничества, сотрудничества в торговой сфере. Мы разработаем с Россией новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей", - рассказал президент Венесуэлы в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+". По его словам, несмотря на уже достигнутый рост в товарообмене, потенциал для расширения такого сотрудничества по-прежнему огромен. "Россия — это мощный, большой рынок. И к тому же страна, которая производит продукцию очень высокого качества, которую производит только Россия. Поэтому у торговли огромные горизонты развития", - отметил венесуэльский лидер. Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла регулируются рядом двусторонних соглашений и документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, включая Соглашение о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса (2004), Соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов (2009), а также Протоколом о сотрудничестве в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС (2024), который позволяет упростить таможенные процедуры при ввозе в Россию венесуэльских товаров, подпадающих под преференциальный режим ЕАЭС, что способствует росту двусторонней торговли.

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