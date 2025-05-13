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В Раде заявили о нехватке денег на ВСУ - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В Раде заявили о нехватке денег на ВСУ
В Раде заявили о нехватке денег на ВСУ - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили о нехватке денег на ВСУ
Денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов), заявил | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:54+0300
2025-05-13T08:54+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина 19 февраля заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию. "В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - ред.). Поэтому относительно в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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украина, киев, владимир зеленский, всу, мвф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ, МВФ
08:54 13.05.2025
 
В Раде заявили о нехватке денег на ВСУ

Депутат Рады Железняк: в бюджете Украины на 2025 год не хватает денег на ВСУ

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина 19 февраля заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - ред.). Поэтому относительно в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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