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Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции - 13.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857535739.html
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции - 13.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции
Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:13+0300
2025-05-13T18:13+0300
спецоперация на украине
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в Турции он будет не один. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, будет ли представлена от Киева переговорная группа, если Москва на встречу отправит своих представителей."Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним", - отметил Зеленский, говоря о Путине."Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - уточнил глава киевского режима.Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, однако нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент не исключил, что в ходе диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва согласилась с 12 мая на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти в Киеве незамедительно дать согласие на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам главы Белого дома, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
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владимир путин, владимир зеленский, россия, турция, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА
18:13 13.05.2025
 
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции

Зеленский заявил, что готовился к встрече с Путиным, но в Турции будет не один

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в Турции он будет не один.
Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, будет ли представлена от Киева переговорная группа, если Москва на встречу отправит своих представителей.
"Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним", - отметил Зеленский, говоря о Путине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина на переговорах в Стамбуле
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"Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - уточнил глава киевского режима.
Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, однако нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент не исключил, что в ходе диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва согласилась с 12 мая на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти в Киеве незамедительно дать согласие на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам главы Белого дома, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНА
 
 
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