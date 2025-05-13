https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857535739.html
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции - 13.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции
Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:13+0300
2025-05-13T18:13+0300
2025-05-13T18:13+0300
спецоперация на украине
владимир путин
владимир зеленский
россия
турция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в Турции он будет не один. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, будет ли представлена от Киева переговорная группа, если Москва на встречу отправит своих представителей."Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним", - отметил Зеленский, говоря о Путине."Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - уточнил глава киевского режима.Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, однако нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент не исключил, что в ходе диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва согласилась с 12 мая на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти в Киеве незамедительно дать согласие на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам главы Белого дома, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
https://1prime.ru/20250513/zelenskiy--857534288.html
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир зеленский, россия, турция, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА
Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции
Зеленский заявил, что готовился к встрече с Путиным, но в Турции будет не один
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в Турции он будет не один.
Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, будет ли представлена от Киева переговорная группа, если Москва на встречу отправит своих представителей.
"Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним", - отметил Зеленский, говоря о Путине.
Зеленский вновь заявил, что будет ждать Путина на переговорах в Стамбуле
"Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - уточнил глава киевского режима.
Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, однако нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент не исключил, что в ходе диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва согласилась с 12 мая на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти в Киеве незамедительно дать согласие на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам главы Белого дома, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.