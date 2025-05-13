https://1prime.ru/20250513/zelenskiy-857535739.html

Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции

Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции - 13.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский рассказал о подготовке к встрече в Турции

Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:13+0300

2025-05-13T18:13+0300

2025-05-13T18:13+0300

спецоперация на украине

владимир путин

владимир зеленский

россия

турция

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что готовился к встрече в Турции только с президентом РФ Владимиром Путиным и пока не обсуждал иные форматы, однако добавил, что в Турции он будет не один. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, будет ли представлена от Киева переговорная группа, если Москва на встречу отправит своих представителей."Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним", - отметил Зеленский, говоря о Путине."Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - уточнил глава киевского режима.Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, однако нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент не исключил, что в ходе диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва согласилась с 12 мая на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти в Киеве незамедительно дать согласие на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам главы Белого дома, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.

https://1prime.ru/20250513/zelenskiy--857534288.html

турция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, владимир зеленский, россия, турция, украина