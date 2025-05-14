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АТОР назвала самые популярные направления у российских туристов - 14.05.2025, ПРАЙМ
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АТОР назвала самые популярные направления у российских туристов
АТОР назвала самые популярные направления у российских туристов - 14.05.2025, ПРАЙМ
АТОР назвала самые популярные направления у российских туристов
Таиланд стал самым популярным направлением у российских туристов в первом квартале 2025 года, число визитов туда составило 722,2 тысячи, что на 16% больше, чем... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T09:50+0300
2025-05-14T09:50+0300
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бизнес
россия
оаэ
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Таиланд стал самым популярным направлением у российских туристов в первом квартале 2025 года, число визитов туда составило 722,2 тысячи, что на 16% больше, чем годом ранее, в топе также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В скорректированном рейтинге по реальному турпотоку в I квартале безусловно лидирует Таиланд с 722,2 тысячи визитов россиян и ростом почти на 16% год к году. Далее в пятерке лидеров идут ОАЭ, Турция, Китай и Египет. Несмотря на то, что их места в ТОП-5 вполне заслужены, в первых трех странах из этой четверки велика доля транзитных поездок", - сообщили в АТОР со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ и данные национальных статистических служб зарубежных стран. Всего же, по подсчетам ассоциации, турпоток из России в зарубежные страны в первом квартале вырос на 12,2%. "На шестом месте этой зимой неожиданно оказался Вьетнам со 124 тысячами визитов россиян и рекордным для всех массовых направлений приростом +110% год к году", - подчеркнули в сообщении. Отличные результаты по динамике российского выездного турпотока также отмечаются у Египта (+42,2%), Китая (+37,2%), из менее массовых стран – у Японии (+75,8%), Марокко (+86,8%), Саудовской Аравии (+57,6%). Рост въездного потока в ОАЭ на 11,5% аналитики связывают с транзитом. "Стабильный рост российского турпотока этой зимой демонстрировали люксовые островные направления - Мальдивы, Сейшелы, на одну пятую вырос российский турпоток также в Индонезию и Индию", - подсчитали в АТОР. "Падение российского турпотока (не вследствие "отсутствия спроса", а из-за сокращения объема авиаперевозки или прекращения прямых рейсов) отмечено на Кубе (-50%), в Венесуэле (-77%), в Омане (-38,4%), на Маврикии (-31%). Турпоток в Иран из-за разного рода военных рисков снизился на 40%. Турпоток в Турцию упал на 11,8% вследствие переориентации части туристов на более доступные пляжные зимние направления, прежде всего Египет", - добавили в сообщении. В АТОР подчеркивают, что с начала года российский рынок выездного туризма испытывал подъем спроса в связи с укреплением курса рубля к доллару и евро. "Вероятнее всего, годовой прирост объемов выездного турпотока во II квартале будет ярче, чем в первом", - заключили в ассоциации.
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туризм, бизнес, россия, оаэ, турция, таиланд, атор, фсб
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, АТОР, ФСБ
09:50 14.05.2025
 
АТОР назвала самые популярные направления у российских туристов

АТОР: Таиланд стал самым популярным направлением у россиян в I квартале

© fotolia.com / nirutftБангкок
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / nirutft
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Таиланд стал самым популярным направлением у российских туристов в первом квартале 2025 года, число визитов туда составило 722,2 тысячи, что на 16% больше, чем годом ранее, в топе также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В скорректированном рейтинге по реальному турпотоку в I квартале безусловно лидирует Таиланд с 722,2 тысячи визитов россиян и ростом почти на 16% год к году. Далее в пятерке лидеров идут ОАЭ, Турция, Китай и Египет. Несмотря на то, что их места в ТОП-5 вполне заслужены, в первых трех странах из этой четверки велика доля транзитных поездок", - сообщили в АТОР со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ и данные национальных статистических служб зарубежных стран.
Всего же, по подсчетам ассоциации, турпоток из России в зарубежные страны в первом квартале вырос на 12,2%. "На шестом месте этой зимой неожиданно оказался Вьетнам со 124 тысячами визитов россиян и рекордным для всех массовых направлений приростом +110% год к году", - подчеркнули в сообщении.
Отличные результаты по динамике российского выездного турпотока также отмечаются у Египта (+42,2%), Китая (+37,2%), из менее массовых стран – у Японии (+75,8%), Марокко (+86,8%), Саудовской Аравии (+57,6%). Рост въездного потока в ОАЭ на 11,5% аналитики связывают с транзитом. "Стабильный рост российского турпотока этой зимой демонстрировали люксовые островные направления - Мальдивы, Сейшелы, на одну пятую вырос российский турпоток также в Индонезию и Индию", - подсчитали в АТОР.
"Падение российского турпотока (не вследствие "отсутствия спроса", а из-за сокращения объема авиаперевозки или прекращения прямых рейсов) отмечено на Кубе (-50%), в Венесуэле (-77%), в Омане (-38,4%), на Маврикии (-31%). Турпоток в Иран из-за разного рода военных рисков снизился на 40%. Турпоток в Турцию упал на 11,8% вследствие переориентации части туристов на более доступные пляжные зимние направления, прежде всего Египет", - добавили в сообщении.
В АТОР подчеркивают, что с начала года российский рынок выездного туризма испытывал подъем спроса в связи с укреплением курса рубля к доллару и евро. "Вероятнее всего, годовой прирост объемов выездного турпотока во II квартале будет ярче, чем в первом", - заключили в ассоциации.
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