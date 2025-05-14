https://1prime.ru/20250514/ator-857549253.html

Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России

Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России

Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:16+0300

2025-05-14T10:16+0300

2025-05-14T10:16+0300

туризм

бизнес

москва

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/82985/47/829854790_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_91909ce8c138434949f6d08da379a841.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия", - говорится в релизе. В АТОР отметили, что в первом квартале 2019 года Россию посетили 210 туристов из Саудовской Аравии, а уже в первом квартале текущего года турпоток увеличился в 47 раз - до 9 900 человек. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ: по сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель увеличился на 65,24%.

https://1prime.ru/20250422/modi-856912155.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, москва, атор