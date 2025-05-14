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Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России
Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России - 14.05.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России
Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:16+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия", - говорится в релизе. В АТОР отметили, что в первом квартале 2019 года Россию посетили 210 туристов из Саудовской Аравии, а уже в первом квартале текущего года турпоток увеличился в 47 раз - до 9 900 человек. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ: по сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель увеличился на 65,24%.
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туризм, бизнес, москва, атор
Туризм, Бизнес, МОСКВА, АТОР
Саудовская Аравия вошла в топ-3 по числу иностранных туристов в России
АТОР: Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров по числу иностранных туристов в РФ
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в тройку лидеров по количеству иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия", - говорится в релизе.
В АТОР отметили, что в первом квартале 2019 года Россию посетили 210 туристов из Саудовской Аравии, а уже в первом квартале текущего года турпоток увеличился в 47 раз - до 9 900 человек. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ: по сравнению с январем-мартом 2024 года этот показатель увеличился на 65,24%.
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