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Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+

Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+ - 14.05.2025, ПРАЙМ

Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+

Добыча нефти Азербайджаном в апреле составила 468 тысячи баррелей в сутки при квоте в 551 тысячу баррелей, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:15+0300

2025-05-14T20:15+0300

2025-05-14T20:15+0300

энергетика

азербайджан

опек

нефть

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БАКУ, 14 мая – ПРАЙМ. Добыча нефти Азербайджаном в апреле составила 468 тысячи баррелей в сутки при квоте в 551 тысячу баррелей, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского минэнерго. "В апреле 2025 года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 468 тысячи баррелей", - говорится в релизе. На текущий год квота Азербайджана в рамках ОПЕК+ составляет 551 тысячу баррелей в день. Таким образом, страна добывала в апреле на 83 тыс баррелей в сутки меньше квоты ОПЕК+

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азербайджан

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азербайджан, опек, нефть