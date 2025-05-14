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Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+ - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+
Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+ - 14.05.2025, ПРАЙМ
Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+
Добыча нефти Азербайджаном в апреле составила 468 тысячи баррелей в сутки при квоте в 551 тысячу баррелей, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T20:15+0300
2025-05-14T20:15+0300
энергетика
азербайджан
опек
нефть
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БАКУ, 14 мая – ПРАЙМ. Добыча нефти Азербайджаном в апреле составила 468 тысячи баррелей в сутки при квоте в 551 тысячу баррелей, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского минэнерго. "В апреле 2025 года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 468 тысячи баррелей", - говорится в релизе. На текущий год квота Азербайджана в рамках ОПЕК+ составляет 551 тысячу баррелей в день. Таким образом, страна добывала в апреле на 83 тыс баррелей в сутки меньше квоты ОПЕК+
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азербайджан
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азербайджан, опек, нефть
Энергетика, АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, Нефть
20:15 14.05.2025
 
Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи б/с меньше квоты ОПЕК+

Азербайджан в апреле добывал на 83 тысячи баррелей в сутки меньше квоты ОПЕК+

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 14 мая – ПРАЙМ. Добыча нефти Азербайджаном в апреле составила 468 тысячи баррелей в сутки при квоте в 551 тысячу баррелей, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского минэнерго.
"В апреле 2025 года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 468 тысячи баррелей", - говорится в релизе.
На текущий год квота Азербайджана в рамках ОПЕК+ составляет 551 тысячу баррелей в день. Таким образом, страна добывала в апреле на 83 тыс баррелей в сутки меньше квоты ОПЕК+
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