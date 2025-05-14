https://1prime.ru/20250514/inflyatsiya-857576745.html

Инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении

Инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении - 14.05.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении

Инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении с 10,21% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:32+0300

2025-05-14T19:32+0300

2025-05-14T19:32+0300

экономика

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении с 10,21% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров на неделе с 6 по 12 мая цены выросли на 0,12% (рост на 0,06% неделей ранее). При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,65%, а продукты за исключением плодов и овощей прибавили за неделю в среднем 0,2%. В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю снизились на 0,02% после снижения на 0,1% за период с 29 апреля по 5 мая. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то они подорожали на 0,1% против 0,2% неделей ранее.

https://1prime.ru/20250514/inflyatsiya-857576113.html

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минэкономразвития рф, инфляция в россии