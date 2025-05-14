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Розничное кредитование в апреле имело околонулевую динамику

Розничное кредитование в апреле имело околонулевую динамику - 14.05.2025, ПРАЙМ

Розничное кредитование в апреле имело околонулевую динамику

Прирост требований банковского сектора к населению в апреле, по оперативным данным, продемонстрировал околонулевую динамику, а рост корпоративного кредитования... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:03+0300

2025-05-14T18:03+0300

2025-05-14T18:03+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Прирост требований банковского сектора к населению в апреле, по оперативным данным, продемонстрировал околонулевую динамику, а рост корпоративного кредитования был сопоставим с мартом, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Требования банковской системы к населению. Продолжается замедление годового роста розничного кредитования под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и мер макропруденциального регулирования, ограничивающих выдачу наиболее рискованных кредитов. По итогам марта годовой прирост требований к населению составил 5,7%, снизившись за месяц на 1,7 п.п… в апреле, по оперативным данным, прирост требований к населению вновь продемонстрировал околонулевую динамику", - говорится в информационно-аналитическом комментарии. Также отмечается, что в сегменте неипотеки в марте по‑прежнему наблюдалось сокращение портфеля, но менее выраженное, чем в конце 2024 года. Поддержку неипотечному кредитованию обеспечил сегмент кредитных карт. При этом на ипотечном рынке продолжает преобладать льготное кредитование: объем предоставленных в марте кредитов составил 257 миллиардов рублей (после 227 миллиардов рублей в феврале), на 87% за счет кредитов на льготных условиях, прежде всего по программе "Семейная ипотека". Годовой прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов снизился с 8,9% в феврале до 7,9% в марте, а задолженность населения по ИЖК с учетом кредитов, переданных в секьюритизированные пулы, замедлилась с 9,6 до 8,7% соответственно, отмечает ЦБ. "Кредитная активность в корпоративном сегменте рынка несколько возросла по сравнению с февралем, но оставалась заметно более умеренной, чем в 2024 году. Замедление годового роста требований к организациям продолжилось: по итогам марта прирост составил 16,1% против 17,2% месяцем ранее. Порядка 60% прироста требований за месяц обеспечило рублевое кредитование нефинансовых компаний. Портфель валютных требований также несколько увеличился в марте. По оперативным данным, в апреле прирост требований к организациям был сопоставим с мартовским", - говорится в материале.

https://1prime.ru/20250429/tsb-857125789.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, кредит, банк россии