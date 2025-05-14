https://1prime.ru/20250514/krevetka-857578158.html

Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года

Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года - 14.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года

Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:02+0300

2025-05-14T20:02+0300

2025-05-14T20:02+0300

экономика

дальний восток

приморье

минсельхоз

рыболовство

морепродукты

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/83/773378303_0:89:1501:933_1920x0_80_0_0_3517a59054195919d4a7da0dfe295c79.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

https://1prime.ru/20240529/rybolovstvo-848643668.html

дальний восток

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дальний восток, приморье, минсельхоз, рыболовство, морепродукты