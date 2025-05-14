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Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года
Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года - 14.05.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года
Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T20:02+0300
2025-05-14T20:02+0300
экономика
дальний восток
приморье
минсельхоз
рыболовство
морепродукты
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
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дальний восток, приморье, минсельхоз, рыболовство, морепродукты
Экономика, Дальний Восток, Приморье, Минсельхоз, рыболовство, морепродукты
20:02 14.05.2025
 
Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года

Минсельхоз России ограничил вылов креветки в районе Японского моря до конца года

© fotolia.com / AlexКреветки
Креветки - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / Alex
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море... Закрыть по 31 декабря 2025 г. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой в следующих районах добычи (вылова) зоны Японское море", - говорится в документе.
Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования.
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29 мая 2024, 14:04
Ранее Министерство сельского хозяйства России с 1 по 31 марта 2025 года закрывало вылов креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море, исключением являлось рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
 
ЭкономикаДальний ВостокПриморьеМинсельхозрыболовствоморепродукты
 
 
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