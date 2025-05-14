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МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье

МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье - 14.05.2025, ПРАЙМ

МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье

Крушение частного самолета Bristell в Приморье в августе 2024 года произошло из-за проблем пилота с ориентированием в воздушном пространстве, стало известно из... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T07:31+0300

2025-05-14T07:31+0300

2025-05-14T07:31+0300

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межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Крушение частного самолета Bristell в Приморье в августе 2024 года произошло из-за проблем пилота с ориентированием в воздушном пространстве, стало известно из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Катастрофа произошла 6 августа 2024 года. На борту находилось два человека, пилот и пассажир, оба погибли. Воздушное судно разрушено. "Авиационное происшествие с самолетом Bristell RG RA-5500G произошло днем, в процессе выполнения полета в облаках, вследствие потери КВС пространственной ориентировки и последующего столкновения ВС с земной поверхностью", - говорится в отчете. Там добавляется, что "способствующими факторами явились принятие КВС решения о выполнении снижения в облаках, полет в которых по ПВП не обеспечивался; наиболее вероятно, – отсутствие навыков выполнения полетов по приборам (КВС к полетам по ППП допущен не был)". Самолет следовал по маршруту п. п. Корсаков (Пушистый) – п. п. Новороссия. Автопилот отключился в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Следственным отделом на транспорте Дальневосточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело.

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