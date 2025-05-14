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МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье
МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье - 14.05.2025, ПРАЙМ
МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье
Крушение частного самолета Bristell в Приморье в августе 2024 года произошло из-за проблем пилота с ориентированием в воздушном пространстве, стало известно из... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T07:31+0300
2025-05-14T07:31+0300
2025-05-14T07:31+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Крушение частного самолета Bristell в Приморье в августе 2024 года произошло из-за проблем пилота с ориентированием в воздушном пространстве, стало известно из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Катастрофа произошла 6 августа 2024 года. На борту находилось два человека, пилот и пассажир, оба погибли. Воздушное судно разрушено.
"Авиационное происшествие с самолетом Bristell RG RA-5500G произошло днем, в процессе выполнения полета в облаках, вследствие потери КВС пространственной ориентировки и последующего столкновения ВС с земной поверхностью", - говорится в отчете.
Там добавляется, что "способствующими факторами явились принятие КВС решения о выполнении снижения в облаках, полет в которых по ПВП не обеспечивался; наиболее вероятно, – отсутствие навыков выполнения полетов по приборам (КВС к полетам по ППП допущен не был)".
Самолет следовал по маршруту п. п. Корсаков (Пушистый) – п. п. Новороссия. Автопилот отключился в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы.
Следственным отделом на транспорте Дальневосточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело.
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МАК назвал причину крушения самолета Bristell в Приморье
МАК: крушение Bristell в Приморье произошло из-за проблем пилота с ориентировкой
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Крушение частного самолета Bristell в Приморье в августе 2024 года произошло из-за проблем пилота с ориентированием в воздушном пространстве, стало известно из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Катастрофа произошла 6 августа 2024 года. На борту находилось два человека, пилот и пассажир, оба погибли. Воздушное судно разрушено.
"Авиационное происшествие с самолетом Bristell RG RA-5500G произошло днем, в процессе выполнения полета в облаках, вследствие потери КВС пространственной ориентировки и последующего столкновения ВС с земной поверхностью", - говорится в отчете.
Там добавляется, что "способствующими факторами явились принятие КВС решения о выполнении снижения в облаках, полет в которых по ПВП не обеспечивался; наиболее вероятно, – отсутствие навыков выполнения полетов по приборам (КВС к полетам по ППП допущен не был)".
Самолет следовал по маршруту п. п. Корсаков (Пушистый) – п. п. Новороссия. Автопилот отключился в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы.
Следственным отделом на транспорте Дальневосточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело.