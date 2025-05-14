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МЭА оценило перспективы увеличения продаж электромобилей в мире

МЭА оценило перспективы увеличения продаж электромобилей в мире - 14.05.2025, ПРАЙМ

МЭА оценило перспективы увеличения продаж электромобилей в мире

Доля электромобилей в 2025 году достигнет 25% в общем объеме продаж автомобилей в мире, а к 2030 году они займут уже 40%, прогнозирует Международное... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:51+0300

2025-05-14T10:51+0300

2025-05-14T10:51+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Доля электромобилей в 2025 году достигнет 25% в общем объеме продаж автомобилей в мире, а к 2030 году они займут уже 40%, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Отмечается, что в 2024 году было продано 17 миллионов электрокаров, это 20% от всех продаж автомобилей. Прирост на 3,5 миллиона машин по сравнению с 2023 годом уже больше, чем все мировые продажи этого вида транспорта в 2020 году, пояснили в агентстве. "Ожидается, что в 2025 году продажи электромобилей превысят 20 миллионов по всему миру и составят более четверти всех продаваемых в мире автомобилей. За первые три месяца 2025 года продажи выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем рекордные продажи в первом квартале были отмечены на всех основных рынках", - говорится в докладе агентства Global EV Outlook 2025. В Китае в текущем году доля электрокаров достигнет около 60% от общего объема продаж авто в стране, в Европе - 25%, в США - 11%. В развивающихся экономиках, за исключением Китая, ожидается, что продажи продолжат активно расти, увеличатся на 50% и достигнут 1 миллиона в 2025 году. "Несмотря на неопределенность в перспективах, доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей должна превысить 40% в 2030 году при сегодняшних политических параметрах", - добавляется в докладе МЭА.

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бизнес, китай, мэа, авто