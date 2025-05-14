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Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле
Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле - 14.05.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле
Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T23:05+0300
2025-05-14T23:25+0300
спецоперация на украине
украина
рф
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.Глава государства подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".Делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее войдут замглвы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Утвержден состав экспертов, в него входят первый заместитель начальника информации управления Генштаба Вооруженных Сил Александр Зорин, заместитель начальника управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
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украина, рф, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин
23:05 14.05.2025 (обновлено: 23:25 14.05.2025)
 
Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле

Путин назначил состав делегации РФ на переговорах с Украиной, ее возглавит Мединский

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".
Делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее войдут замглвы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Дмитрий Песков
В Кремле высказались о последних заявлениях Киева по переговорам в Стамбуле
17:02
Утвержден состав экспертов, в него входят первый заместитель начальника информации управления Генштаба Вооруженных Сил Александр Зорин, заместитель начальника управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРФВладимир Путин
 
 
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