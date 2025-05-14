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Нефть дешевеет более чем на 1%

Нефть дешевеет более чем на 1% - 14.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет более чем на 1%

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются более чем на 1% перед выходом данных о запасах в США за неделю, а также доклада ОПЕК, свидетельствуют данные... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T14:30+0300

2025-05-14T14:30+0300

2025-05-14T14:30+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются более чем на 1% перед выходом данных о запасах в США за неделю, а также доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,1%, до 65,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,16%, до 62,93 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 9 мая коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 2,4 миллиона баррелей после снижения на 2 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю подскочили на 4,3 миллиона баррелей. Также позднее в среду будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором будут обновлены прогнозы предложения и спроса.

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нефть, рынок, сша, опек