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Россия нарастила добычу нефти в апреле

Россия нарастила добычу нефти в апреле - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила добычу нефти в апреле

Добыча нефти в России в апреле увеличилась по сравнению с мартом в среднем на 11 тысяч баррелей в сутки и составила 8,981 миллиона баррелей в сутки, такая... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:03+0300

2025-05-14T15:03+0300

2025-05-14T15:03+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле увеличилась по сравнению с мартом в среднем на 11 тысяч баррелей в сутки и составила 8,981 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.В марте Россия добывала 8,97 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в апреле рост составил 11 тысяч баррелей в сутки.При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле.Что касается России, то она с мая сможет увеличить добычу нефти до 8,998 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсаций.

https://1prime.ru/20250514/opek-857564328.html

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нефть, опек