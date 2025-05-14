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Россия нарастила добычу нефти в апреле - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия нарастила добычу нефти в апреле
Россия нарастила добычу нефти в апреле - 14.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила добычу нефти в апреле
Добыча нефти в России в апреле увеличилась по сравнению с мартом в среднем на 11 тысяч баррелей в сутки и составила 8,981 миллиона баррелей в сутки, такая... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:03+0300
2025-05-14T15:03+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле увеличилась по сравнению с мартом в среднем на 11 тысяч баррелей в сутки и составила 8,981 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.В марте Россия добывала 8,97 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в апреле рост составил 11 тысяч баррелей в сутки.При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле.Что касается России, то она с мая сможет увеличить добычу нефти до 8,998 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсаций.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
15:03 14.05.2025
 
Россия нарастила добычу нефти в апреле

ОПЕК считает, что добыча нефти в России в апреле выросла до 8,981 миллиона б/c

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле увеличилась по сравнению с мартом в среднем на 11 тысяч баррелей в сутки и составила 8,981 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
В марте Россия добывала 8,97 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в апреле рост составил 11 тысяч баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле.
Что касается России, то она с мая сможет увеличить добычу нефти до 8,998 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсаций.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США
15:01
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
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