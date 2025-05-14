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Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 106 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 106 тысяч баррелей в сутки - 14.05.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 106 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 106 тысяч баррелей в сутки к марту - до 40,92 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:05+0300

2025-05-14T15:05+0300

2025-05-14T15:05+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 106 тысяч баррелей в сутки к марту - до 40,92 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 67 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных апрельского доклада ОПЕК. "Общая добыча нефти в рамках соглашения в среднем составила 41,92 миллиона баррелей в сутки в апреле 2025 года, что на 106 тысяч баррелей в сутки ниже месяц к месяцу", - говорится в докладе. Добыча только в ОПЕК снизилась на 62 тысячи баррелей - до 26,71 миллиона баррелей, а в странах вне ОПЕК уменьшилась на 45 тысяч, до 14,21 миллиона баррелей в сутки. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства ряда стран - на 6,803 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,870 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 67 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - поэтапно отменяются с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля страны ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле, в мае увеличат производство еще на столько же. Также страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставили обновленные планы по компенсации.

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нефть, оаэ, иран, венесуэла, опек