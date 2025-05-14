https://1prime.ru/20250514/opek-857564547.html
Запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей
Запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей - 14.05.2025, ПРАЙМ
Запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей,... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:03+0300
2025-05-14T15:03+0300
2025-05-14T15:03+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей, составив 2,74 миллиарда баррелей и оказавшись на 69,5 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за март 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составили 2740 миллионов баррелей, что на 10,3 миллиона баррелей выше в месячном выражении. Это на 27,2 миллиона баррелей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 69,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет и на 173,4 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,323 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,417 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
https://1prime.ru/20250514/opek-857564328.html
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нефть, оэср, опек
Энергетика, Нефть, ОЭСР, ОПЕК
Запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей
ОПЕК: коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросли на 10,3 миллиона баррелей, составив 2,74 миллиарда баррелей и оказавшись на 69,5 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за март 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составили 2740 миллионов баррелей, что на 10,3 миллиона баррелей выше в месячном выражении. Это на 27,2 миллиона баррелей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 69,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет и на 173,4 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,323 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,417 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США