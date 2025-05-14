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ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году - 14.05.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:06+0300
2025-05-14T15:06+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации. Месяцем ранее организация прогнозировала спрос в 105,05 миллиона баррелей в сутки, а теперь ждет его ровно на уровне 105 миллионов баррелей - на 50 тысяч баррелей ниже. Однако прогноз роста спроса не меняется, оставаясь на уровне 1,3 миллиона, поскольку в этом месяце ОПЕК скорректировала оценку спроса в 2024 году на эти же 50 тысяч баррелей в сутки (теперь 103,7 миллиона баррелей в сутки против 103,75 миллиона в прошлом месяце). "Ожидается, что в 2025 году общий мировой спрос на нефть составит в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, подкрепленный высоким спросом на авиаперевозки и здоровой мобильностью автотранспорта, включая грузовые перевозки, а также активной промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР", - пояснили в ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, прогноз на 2026 год также сохранен: организация по-прежнему ожидает рост спроса на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 106,28 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек, оэср
Энергетика, Нефть, ОПЕК, ОЭСР
15:06 14.05.2025
 
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 1,3 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, спрос ожидается на уровне 105 миллионов баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации.
Месяцем ранее организация прогнозировала спрос в 105,05 миллиона баррелей в сутки, а теперь ждет его ровно на уровне 105 миллионов баррелей - на 50 тысяч баррелей ниже. Однако прогноз роста спроса не меняется, оставаясь на уровне 1,3 миллиона, поскольку в этом месяце ОПЕК скорректировала оценку спроса в 2024 году на эти же 50 тысяч баррелей в сутки (теперь 103,7 миллиона баррелей в сутки против 103,75 миллиона в прошлом месяце).
"Ожидается, что в 2025 году общий мировой спрос на нефть составит в среднем 105 миллионов баррелей в сутки, подкрепленный высоким спросом на авиаперевозки и здоровой мобильностью автотранспорта, включая грузовые перевозки, а также активной промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР", - пояснили в ОПЕК.
Согласно приложенным таблицам, прогноз на 2026 год также сохранен: организация по-прежнему ожидает рост спроса на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 106,28 миллиона баррелей в сутки.
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