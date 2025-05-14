https://1prime.ru/20250514/rzhd-857577887.html

РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов

РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов - 14.05.2025, ПРАЙМ

РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов

РЖД видят возможность увеличения объёмов перевозок нефтепродуктов по железной дороге в повышении ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки и соблюдении... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T19:59+0300

2025-05-14T19:59+0300

2025-05-14T19:59+0300

энергетика

александр новак

ржд

нпз

россия

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83628/69/836286940_0:265:2937:1917_1920x0_80_0_0_bb1842aa5aed9627c6866828919f972b.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. РЖД видят возможность увеличения объёмов перевозок нефтепродуктов по железной дороге в повышении ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки и соблюдении грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к отправке, сообщили РИА Новости в компании. "Увеличить объёмы поставок нефтепродуктов по железной дороге позволило бы повышение ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки, соблюдение грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к перевозке", - сообщили в компании. Одной из мер по повышению ритмичности, продолжили там, может стать расширение перечня станций, с которых РЖД смогут эвакуировать вагоны, которые не задействованы в перевозочном процессе и мешают движению, с включением туда станций, примыкающих к НПЗ и нефтебазам. РЖД отметили, что обеспечивают перевозку всего предъявляемого объема нефтепродуктов. "При этом наблюдаются определённые сложности на стороне партнёров - увеличивается время погрузочно-разгрузочных операций. Переориентация нефтепродуктов на внутренний рынок из-за ограничений на экспорт приводит к необходимости дробления партий - на повагонные и групповые отправки, что требует дополнительных маневровых операций", - сказали в компании. Кроме того, продолжили там, значительная часть цистерн простаивает в ожидании выгрузки из-за занятости ёмкостей под слив. Особенно это актуально для Юга России. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду провел заседание штаба, где обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям, сообщило правительство. Он обратил внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов, отметив, что это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни РЖД. При взаимодействии с участниками рынка он попросил определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям.

https://1prime.ru/20250514/neft-857564419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, ржд, нпз, россия, нефть