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РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов
РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов - 14.05.2025, ПРАЙМ
РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов
РЖД видят возможность увеличения объёмов перевозок нефтепродуктов по железной дороге в повышении ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки и соблюдении... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:59+0300
2025-05-14T19:59+0300
2025-05-14T19:59+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. РЖД видят возможность увеличения объёмов перевозок нефтепродуктов по железной дороге в повышении ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки и соблюдении грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к отправке, сообщили РИА Новости в компании. "Увеличить объёмы поставок нефтепродуктов по железной дороге позволило бы повышение ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки, соблюдение грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к перевозке", - сообщили в компании. Одной из мер по повышению ритмичности, продолжили там, может стать расширение перечня станций, с которых РЖД смогут эвакуировать вагоны, которые не задействованы в перевозочном процессе и мешают движению, с включением туда станций, примыкающих к НПЗ и нефтебазам. РЖД отметили, что обеспечивают перевозку всего предъявляемого объема нефтепродуктов. "При этом наблюдаются определённые сложности на стороне партнёров - увеличивается время погрузочно-разгрузочных операций. Переориентация нефтепродуктов на внутренний рынок из-за ограничений на экспорт приводит к необходимости дробления партий - на повагонные и групповые отправки, что требует дополнительных маневровых операций", - сказали в компании. Кроме того, продолжили там, значительная часть цистерн простаивает в ожидании выгрузки из-за занятости ёмкостей под слив. Особенно это актуально для Юга России. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду провел заседание штаба, где обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям, сообщило правительство. Он обратил внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов, отметив, что это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни РЖД. При взаимодействии с участниками рынка он попросил определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям.
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александр новак, ржд, нпз, россия, нефть
Энергетика, Александр Новак, РЖД, НПЗ, РОССИЯ, Нефть
РЖД назвали способы увеличения перевозок нефтепродуктов
РЖД назвали возможные варианты для увеличения перевозок нефтепродуктов
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. РЖД видят возможность увеличения объёмов перевозок нефтепродуктов по железной дороге в повышении ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки и соблюдении грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к отправке, сообщили РИА Новости в компании.
"Увеличить объёмы поставок нефтепродуктов по железной дороге позволило бы повышение ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки, соблюдение грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к перевозке", - сообщили в компании.
Одной из мер по повышению ритмичности, продолжили там, может стать расширение перечня станций, с которых РЖД смогут эвакуировать вагоны, которые не задействованы в перевозочном процессе и мешают движению, с включением туда станций, примыкающих к НПЗ и нефтебазам.
Россия нарастила добычу нефти в апреле
РЖД отметили, что обеспечивают перевозку всего предъявляемого объема нефтепродуктов.
"При этом наблюдаются определённые сложности на стороне партнёров - увеличивается время погрузочно-разгрузочных операций. Переориентация нефтепродуктов на внутренний рынок из-за ограничений на экспорт приводит к необходимости дробления партий - на повагонные и групповые отправки, что требует дополнительных маневровых операций", - сказали в компании.
Кроме того, продолжили там, значительная часть цистерн простаивает в ожидании выгрузки из-за занятости ёмкостей под слив. Особенно это актуально для Юга России.
Вице-премьер РФ Александр Новак в среду провел заседание штаба, где обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям, сообщило правительство. Он обратил внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов, отметив, что это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни РЖД.
При взаимодействии с участниками рынка он попросил определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям.