https://1prime.ru/20250514/smi-857563093.html

СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T14:32+0300

2025-05-14T14:32+0300

2025-05-14T14:32+0300

экономика

мировая экономика

рф

венгрия

запад

виктор орбан

ес

bild

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БЕРЛИН, 14 мая - ПРАЙМ. Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда отдельных банков в РФ, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, который утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. По данным Bild, санкции могут затронуть сектор энергетики, судоходства и банковский сектор. "В банковском секторе обсуждаются новые санкционные меры в отношении отдельных банков, которые продолжают свою деятельность в России или участвуют в обходе санкций", - пишет таблоид. В области судоходства якобы может быть затронут механизм страхования так называемого "теневого флота" РФ, который транспортирует нефть в обход санкций, утверждает Bild. Что же касается российской нефти, то ЕС рассматривает дополнительное понижение потолка цен. "В энергетическом секторе импорт газа из России может быть сокращён до нуля. В настоящее время около 20% природного газа в ЕС всё ещё поступает из России... Кроме того, ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из России для атомных электростанций", - сообщает издание. В то же время Bild отмечает, что для введения санкций в ЕС действует принцип единогласия и такие страны, как Словакия и Венгрия могут внести своё вето. "Поэтому федеральный канцлер (Фридрих, ред.) Мерц встретится в четверг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавила газета. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250514/tramp-857561034.html

рф

венгрия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, венгрия, запад, виктор орбан, ес, bild, мид