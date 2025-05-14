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СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/smi-857563093.html
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:32+0300
2025-05-14T14:32+0300
экономика
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БЕРЛИН, 14 мая - ПРАЙМ. Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда отдельных банков в РФ, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, который утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. По данным Bild, санкции могут затронуть сектор энергетики, судоходства и банковский сектор. "В банковском секторе обсуждаются новые санкционные меры в отношении отдельных банков, которые продолжают свою деятельность в России или участвуют в обходе санкций", - пишет таблоид. В области судоходства якобы может быть затронут механизм страхования так называемого "теневого флота" РФ, который транспортирует нефть в обход санкций, утверждает Bild. Что же касается российской нефти, то ЕС рассматривает дополнительное понижение потолка цен. "В энергетическом секторе импорт газа из России может быть сокращён до нуля. В настоящее время около 20% природного газа в ЕС всё ещё поступает из России... Кроме того, ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из России для атомных электростанций", - сообщает издание. В то же время Bild отмечает, что для введения санкций в ЕС действует принцип единогласия и такие страны, как Словакия и Венгрия могут внести своё вето. "Поэтому федеральный канцлер (Фридрих, ред.) Мерц встретится в четверг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавила газета. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, рф, венгрия, запад, виктор орбан, ес, bild, мид
Экономика, Мировая экономика, РФ, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, Виктор Орбан, ЕС, Bild, МИД
14:32 14.05.2025
 
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Bild: ЕС может ограничить поставки урана из России во Францию и сократить ввоз газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 14 мая - ПРАЙМ. Брюссель может ограничить поставки урана из РФ во Францию, сократить ввоз российского природного газа в ЕС "до нуля" и ввести дополнительно санкции против ряда отдельных банков в РФ, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, который утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
По данным Bild, санкции могут затронуть сектор энергетики, судоходства и банковский сектор.
"В банковском секторе обсуждаются новые санкционные меры в отношении отдельных банков, которые продолжают свою деятельность в России или участвуют в обходе санкций", - пишет таблоид.
В области судоходства якобы может быть затронут механизм страхования так называемого "теневого флота" РФ, который транспортирует нефть в обход санкций, утверждает Bild. Что же касается российской нефти, то ЕС рассматривает дополнительное понижение потолка цен.
"В энергетическом секторе импорт газа из России может быть сокращён до нуля. В настоящее время около 20% природного газа в ЕС всё ещё поступает из России... Кроме того, ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из России для атомных электростанций", - сообщает издание.
В то же время Bild отмечает, что для введения санкций в ЕС действует принцип единогласия и такие страны, как Словакия и Венгрия могут внести своё вето.
"Поэтому федеральный канцлер (Фридрих, ред.) Мерц встретится в четверг с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - добавила газета.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Трамп не исключил возможность санкций против России за "поддержку Ирана"
13:50
 
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