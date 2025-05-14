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Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти"
Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти" - 14.05.2025, ПРАЙМ
Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:59+0300
2025-05-14T10:59+0300
2025-05-14T10:59+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу "Роснефти" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в материалах дела.
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нефть, бизнес, роснефть
Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти"
Суд подтвердил отказ "Роснефти" в взыскании с "Транснефти" 6,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу "Роснефти" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в материалах дела.
Суд в мае продолжит слушать иск структур "Транснефти" к "Роснефти"