https://1prime.ru/20250514/sud-857551183.html

Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти"

Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти" - 14.05.2025, ПРАЙМ

Суд отказал "Роснефти" во взыскании убытков с "Транснефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:59+0300

2025-05-14T10:59+0300

2025-05-14T10:59+0300

нефть

бизнес

роснефть

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей "Роснефти" во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу "Роснефти" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в материалах дела.

https://1prime.ru/20250414/sud-856648049.html

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нефть, бизнес, роснефть