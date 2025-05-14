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СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины - 14.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины
СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, передает Reuters со ссылкой на неназванного | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T23:49+0300
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спецоперация на украине
турция
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дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, передает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника в американской администрации. "Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Главой делегации был назначен помощник президента Владимир Мединский.
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турция, украина, дональд трамп, владимир путин, рф
Спецоперация на Украине, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, РФ
23:49 14.05.2025
 
СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины

Reuters: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, передает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника в американской администрации.
"Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Главой делегации был назначен помощник президента Владимир Мединский.
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Спецоперация на УкраинеТУРЦИЯУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинРФ
 
 
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