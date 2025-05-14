https://1prime.ru/20250514/tramp-857580369.html

СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины

СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, передает Reuters со ссылкой на неназванного | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T23:49+0300

2025-05-14T23:49+0300

2025-05-14T23:49+0300

спецоперация на украине

турция

украина

дональд трамп

владимир путин

рф

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, передает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника в американской администрации. "Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Главой делегации был назначен помощник президента Владимир Мединский.

https://1prime.ru/20250514/peskov-857570720.html

турция

украина

рф

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турция, украина, дональд трамп, владимир путин, рф