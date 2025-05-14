https://1prime.ru/20250514/ukraina-857580038.html

СМИ: Зеленский поедет в Турцию с главами своего офиса, МО и МИД

СМИ: Зеленский поедет в Турцию с главами своего офиса, МО и МИД - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский поедет в Турцию с главами своего офиса, МО и МИД

В состав делегации Украины, которая вместе с Владимиром Зеленским направится в Турцию на переговоры с РФ, войдут руководитель его офиса Андрей Ермак,... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T23:23+0300

2025-05-14T23:23+0300

2025-05-14T23:23+0300

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турция

владимир зеленский

андрей сибига

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В состав делегации Украины, которая вместе с Владимиром Зеленским направится в Турцию на переговоры с РФ, войдут руководитель его офиса Андрей Ермак, заместитель главы офиса Игорь Жовква, глава минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, передает украинское радио NV со ссылкой на свои источники. В среду советник офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров в Турции российско-украинских переговоров не на высшем уровне. "В Турцию также планируют поехать глава офиса… (Зеленского – ред.) Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник (Зеленского - ред.) Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там", - сообщает радио.Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Киевом - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский снова начал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти в Киеве незамедлительно дать согласие на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам главы Белого дома, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Затем Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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турция, владимир зеленский, андрей сибига, дмитрий песков, мид, украина