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Турпоток из России за рубеж на майские праздники вырос почти на 30%

Турпоток из России за рубеж на майские праздники вырос почти на 30% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России за рубеж на майские праздники вырос почти на 30%

Туристический поток из РФ за рубеж на майские праздники вырос почти на 30% за год, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:02+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Туристический поток из РФ за рубеж на майские праздники вырос почти на 30% за год, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным крупнейших участников туристического рынка, итоговый прирост объема продаж туров на майские праздники по зарубежным направлениям оказался немного меньше, чем ожидалось в первой декаде апреля – около 28% в сравнении с майскими длинными выходными 2024 года. У крупных компаний рост фиксируется на уровне 11-40%, у игроков среднего уровня 40-60%", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что по данным туроператоров Coral Travel, Pegas Touristik и Fun & Sun, средняя глубина продаж туров на майские праздники составила 42-55 дней, что больше на 15-20%, чем в прошлом году. И в основном туры на майские выходные туристы приобретали заранее: так, из статистики продаж Pegas Touristik следует, что лишь менее 10% туристов купили туры незадолго до вылета. Кроме того, по данным Coral Travel, средняя продолжительность зарубежных туров в майские праздники составила 8,1 ночи. Только около 10% туристов покупали короткие туры. В Fun & Sun уточняют, что только 3% туристов брали короткие поездки на какие-то одни четырехдневные выходные (две-четыре ночи), а остальные 97% путешествовали с захватом рабочих дней, взяв отгулы или отпуск. А 29% туристов вообще отдыхали все праздники целиком – с 1 по 11 мая. Это же подтверждают и данные "Интуриста". "Многие туроператоры отмечают как очень важный тренд прошедших длинных майских выходных настоящий "взрыв" в разнообразии географии путешествий", - добавляется в сообщении. А среди самых популярных зарубежных направлений оказались Турция с турпотоком в 48%, Египет с 20% (прирост на 30%), ОАЭ с 13% (прирост на 14%), Таиланд с 7% (прирост на 24%), Вьетнам с 5% (прирост многократный из-за наличия чартеров в этом году), а также Мальдивы, Китай, Абхазия и остальные направления – вместе 7% (прирост в среднем на 60%).

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россия, москва, рф, турция, pegas touristik, атор, интурист