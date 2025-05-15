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Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15%
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15%
Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам апреля 2025 года составили 78 машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:05+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам апреля 2025 года составили 78 машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам апреля 2025 года в России было реализовано 78 новых машин сегмента luxury. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым популярным люксовым брендом апреля стал Bentley, продажи которого составили 27 автомобилей. Следом с отставанием в один автомобиль идет Rolls-Royce, а замыкает тройку лидеров Lamborghini с 12 проданными машинами. Также в этом месяце россияне купили девять Ferrari, три Aston Mаrtin и один Maserati. Среди моделей наибольшей популярностью пользовался Rolls-Royce Cullinan (18 автомобилей), далее с одинаковыми показателями в 13 проданных машин идут две модели Bentley - Bentayga и Continental GT. "За четыре месяца нынешнего года в нашей стране было продано 193 новых люксовых автомобиля. И это всего лишь на одну машину или 0,5% меньше, чем в январе – апреле 2024 года", - добавили в "Автостате".
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бизнес, россия, bentley, lamborghini, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Bentley, Lamborghini, Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15%
"Автостат": продажи новых люксовых автомобилей в России в апреле выросли на 15%
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам апреля 2025 года составили 78 машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам апреля 2025 года в России было реализовано 78 новых машин сегмента luxury. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым популярным люксовым брендом апреля стал Bentley, продажи которого составили 27 автомобилей. Следом с отставанием в один автомобиль идет Rolls-Royce, а замыкает тройку лидеров Lamborghini с 12 проданными машинами. Также в этом месяце россияне купили девять Ferrari, три Aston Mаrtin и один Maserati.
Среди моделей наибольшей популярностью пользовался Rolls-Royce Cullinan (18 автомобилей), далее с одинаковыми показателями в 13 проданных машин идут две модели Bentley - Bentayga и Continental GT.
"За четыре месяца нынешнего года в нашей стране было продано 193 новых люксовых автомобиля. И это всего лишь на одну машину или 0,5% меньше, чем в январе – апреле 2024 года", - добавили в "Автостате".
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