https://1prime.ru/20250515/delegatsiya-857615735.html

Делегация РФ уехала в офис в Стамбуле, где пройдут переговоры

Делегация РФ уехала в офис в Стамбуле, где пройдут переговоры - 15.05.2025, ПРАЙМ

Делегация РФ уехала в офис в Стамбуле, где пройдут переговоры

Представители делегации России уехали из генерального консульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны состояться переговоры с украинской стороной,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:03+0300

2025-05-15T18:03+0300

2025-05-15T18:08+0300

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Представители делегации России уехали из генерального консульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны состояться переговоры с украинской стороной, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Уехали в офис (президентский - ред.)", - отметил он.При этом неизвестно, состоятся ли в четверг переговоры в Стамбуле между делегациями РФ и Украины."Не знаю", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, будут ли сегодня переговоры.Источник сообщил также, что российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной."Ждем", - сказал он, отвечая на вопрос, когда состоятся переговоры.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сделал заявление в генконсульстве РФ для всех заинтересованных СМИ. Он, в частности, отметил, что задача делегации России в Стамбуле заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.Российскую делегацию возглавляет Мединский. В нее входят заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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