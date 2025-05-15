https://1prime.ru/20250515/delegatsiya-857620509.html
Определен состав делегации Украины на переговорах с Россией в Турции
Определен состав делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ
Определен состав делегации Украины на переговорах с Россией в Турции
Офис Владимира Зеленского опубликовал указ о составе украинской делегации на переговорах с РФ, в нее войдут 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T21:52+0300
2025-05-15T21:52+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского опубликовал указ о составе украинской делегации на переговорах с РФ, в нее войдут 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ, Генерального штаба ВСУ. Делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, он может вносить изменения в ее состав. "Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 - 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. В делегацию вошли также первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговский, заменачальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий. Делегация, согласно указу, также уполномочена проводить переговоры с Турцией и США.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, СБУ, ВСУ
Определен состав делегации Украины на переговорах с Россией в Турции
Офис Зеленского опубликовал указ о составе делегации Украины на переговорах с РФ в Турции
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского опубликовал указ о составе украинской делегации на переговорах с РФ, в нее войдут 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ, Генерального штаба ВСУ.
Делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, он может вносить изменения в ее состав.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 - 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Встреча делегаций РФ, Украины, США и глава МИД Турции намечена на пятницу
В делегацию вошли также первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговский, заменачальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Делегация, согласно указу, также уполномочена проводить переговоры с Турцией и США.