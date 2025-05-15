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Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250515/delegatsiya-857621644.html
Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле
Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле
Делегация России покинула генеральное консульство в Стамбуле после заявления ее главы - помощника президента Владимира Мединского для СМИ, передает... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T23:51+0300
2025-05-15T23:51+0300
спецоперация на украине
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация России покинула генеральное консульство в Стамбуле после заявления ее главы - помощника президента Владимира Мединского для СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль с членами делегации РФ покинул территорию диппредставительства. В российскую делегацию входят заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://1prime.ru/20250515/medinskiy-857621479.html
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россия, стамбул
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Стамбул
23:51 15.05.2025
 
Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле

Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле после заявления Мединского

Владимир Мединский
Владимир Мединский
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация России покинула генеральное консульство в Стамбуле после заявления ее главы - помощника президента Владимира Мединского для СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль с членами делегации РФ покинул территорию диппредставительства.
В российскую делегацию входят заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Россия будет ждать с утра украинскую сторону, заявил Мединский
Вчера, 23:41
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСтамбул
 
 
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