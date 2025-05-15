https://1prime.ru/20250515/delegatsiya-857621644.html

Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле

Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле

Делегация России покинула генеральное консульство в Стамбуле после заявления ее главы - помощника президента Владимира Мединского для СМИ, передает... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T23:51+0300

2025-05-15T23:51+0300

2025-05-15T23:51+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация России покинула генеральное консульство в Стамбуле после заявления ее главы - помощника президента Владимира Мединского для СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль с членами делегации РФ покинул территорию диппредставительства. В российскую делегацию входят заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://1prime.ru/20250515/medinskiy-857621479.html

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