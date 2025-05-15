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Во Франции осудили идею пошлин в 500% для импортеров углеводородов из РФ

Во Франции осудили идею пошлин в 500% для импортеров углеводородов из РФ - 15.05.2025, ПРАЙМ

Во Франции осудили идею пошлин в 500% для импортеров углеводородов из РФ

Поддерживаемое Парижем предложение США о введении таможенных пошлин в 500% для стран - импортеров российских углеводородов ударит по самой Франции, так как она... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T20:55+0300

2025-05-15T20:55+0300

2025-05-15T20:55+0300

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ПАРИЖ, 15 мая – ПРАЙМ. Поддерживаемое Парижем предложение США о введении таможенных пошлин в 500% для стран - импортеров российских углеводородов ударит по самой Франции, так как она активно продолжает закупать СПГ из РФ, заявил французский политик, член партии "Патриоты" Жоффре Болле. "План Линдси Грэма* (сенатор США от Республиканской партии), поддержанный (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном, который предусматривает введение 500-процентных таможенных пошлин на импорт товаров из стран, "покупающих нефть, газ или уран из России", — это полнейший бред. Потому что кто помимо прочих импортирует российский газ? Франция! Ну давайте "возьмем Россию за горло", установив сами на себя 500-процентные пошлины на остатки нашего экспорта", - сыронизировал политик в Х. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в среду сообщил, что на встрече в Турции в четверг обсудит с Грэмом план дополнительных санкций против РФ, отметив, что намерен "задушить экономику" РФ "сокрушительными санкциями". Президент Франции во вторник не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов. Ранее в мае агентство Блумберг передавало, что Грэм продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. Франция продолжает активно закупать российский СПГ. В марте она стала вторым после Венгрии его импортёром, закупив газа на 314 миллионов евро. Россия остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС – 19% от объема его общего импорта газа в 2024 году.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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франция, россия, углеводороды, нефть, газ