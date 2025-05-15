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В Германии назвали безумием повышение расходов на оборону НАТО

В Германии назвали безумием повышение расходов на оборону НАТО - 15.05.2025, ПРАЙМ

В Германии назвали безумием повышение расходов на оборону НАТО

Намерение немецких властей повысить расходы на оборону стран-участниц НАТО до 5% ВВП - безумие, стране необходима социальная безопасность, а не милитаризм,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:33+0300

2025-05-15T12:33+0300

2025-05-15T12:33+0300

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БЕРЛИН, 15 мая – ПРАЙМ. Намерение немецких властей повысить расходы на оборону стран-участниц НАТО до 5% ВВП - безумие, стране необходима социальная безопасность, а не милитаризм, заявила в четверг внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о согласии Германии с требованием администрации президента США Дональда Трампа о необходимости повышения расходов на оборону стран-участниц НАТО до 5% от ВВП, что в данном случае, по данным издания Bild, соответствует свыше 215 миллиардам евро в год. Незадолго до этого политик пообщался с госсекретарем США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел НАТО. "Министр иностранных дел Вадефуль проявляет вассальную преданность США и Трампу. Германия в будущем должна будет тратить 225 миллиардов евро в год на армию и вооружение. Это соответствует почти 50% всего федерального бюджета. Какое безумие", - написала Дагделен на своей страничке в соцсети X. Политик считает, что такое решение неизбежно приведёт к социальным потрясениям в стране, в то время как Германии нужна "социальная безопасность, а не милитаризм". Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.

https://1prime.ru/20250515/nato-857586548.html

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общество , германия, сша, берлин, дональд трамп, марко рубио, нато, bild