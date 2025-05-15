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Иран открыл свой рынок для товаров из других стран, заявил Оверчук

Иран открыл свой рынок для товаров из других стран, заявил Оверчук - 15.05.2025, ПРАЙМ

Иран открыл свой рынок для товаров из других стран, заявил Оверчук

Иран впервые в своей истории идет на открытие своего рынка для товаров из других стран, таможенно-тарифные преференции охватят более 93,7% российского экспорта... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T00:32+0300

2025-05-15T00:32+0300

2025-05-15T00:32+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Иран впервые в своей истории идет на открытие своего рынка для товаров из других стран, таможенно-тарифные преференции охватят более 93,7% российского экспорта в эту страну, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном. Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами и Исламской Республикой Иран вступает в силу 15 мая. В декабре 2024 года Иран получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. "Вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, с одной стороны, создает лучшие конкурентные условия для выхода российских экспортеров на иранский рынок с населением 90 миллионов человек, а, с другой стороны, позволяет увеличить товарное предложение на нашем внутреннем рынке. Это реальное свидетельство усиления процессов экономической интеграции на пространстве Большой Евразии, катализатором которых выступает Евразийский экономический союз", - заявил Оверчук журналистам. По его оценке, в силу своей полноформатности соглашение носит уникальный характер. "В течении последних десятилетий Иран защищал свой рынок, стимулируя развитие собственных компетенций внутри страны, и впервые в своей истории пошел на открытие своего рынка для товаров из третьих стран. Это является свидетельством не только особых отношений и доверия, складывающегося между ЕАЭС и Ираном, но и фактически демонстрирует формирование нового Евразийского экономического макрорегиона, на территории которого осуществляется свободное обращение товаров", - отметил Оверчук. Всего таможенно-тарифные преференции охватят более 93,7% российского экспорта, заявил российский вице-премьер. "Средний размер ставки ввозной таможенной пошлины, применяемой Ираном в отношении товаров российского экспорта, снижается с 16,7% до 5,2%. На значительное число товаров, в том числе электроаппаратуру, черные металлы, сахар, мясо крупного рогатого скота, пошлины обнуляются. Это открывает нашим экспортерам возможности поставлять в Иран товары, экспорт которых до настоящего времени не был конкурентным", - добавил он. По данным Оверчука, при существующем объеме взаимной торговли экономия на уплате ввозных таможенных пошлин для российских экспортеров составит до 300 миллионов долларов в год. Наибольшие выгоды получат экспортеры проката и железорудного сырья, металлоконструкций и изделий из металлов, труб, цветные металлов, бумаги, радиолокационной аппаратуры. В сельскохозяйственном секторе преимущества от либерализации торговли ожидаются при экспорте зерновых, подсолнечного, соевого и рапсового масла, а также семян подсолнечника.

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россия, мировая экономика, иран, москва, алексей оверчук, еаэс