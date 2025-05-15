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Турецкая Tekfen подала новый иск к газодобывающему СП "Роснефти" и ВР

Турецкая Tekfen подала новый иск к газодобывающему СП "Роснефти" и ВР - 15.05.2025, ПРАЙМ

Турецкая Tekfen подала новый иск к газодобывающему СП "Роснефти" и ВР

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал новый иск турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого Tekfen... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:06+0300

2025-05-15T14:06+0300

2025-05-15T14:06+0300

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал новый иск турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого Tekfen Holding, к ООО "Харампурнефтегаз", совместному предприятию "Роснефти" и британской ВР, - о взыскании около 696 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 12 мая, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. Этот же суд в феврале отклонил первый иск тех же истцов к "Харампурнефтегазу", в котором они требовали от ответчика около 9,8 миллиарда рублей. Спор связан с договором 2019 года на строительство в Ямало-Ненецком округе 90-километрового газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода. В суде истцы заявили, что в ходе реализации проекта они понесли убытки ввиду его удорожания из-за аномальных погодных условий, ковидных ограничений и необходимости привлечения дополнительного финансирования. Суд, однако, признал заявленные истцами убытки необоснованными либо недоказанными. Так, истцы заявляли, что из-за ошибок в проекте им пришлось дополнительно потратить более 7,8 миллиарда рублей на устройство лежневой дороги и ее последующий демонтаж, но суд счел "фактическое выполнение работ" недоказанным. Суд решил, что не подлежат возмещению заказчиком "расходы на проведение банкетов, подготовку новогодних подарков, покупку шашлыков, организацию питания работников, находящихся на вахте, прохождение медицинских осмотров перед трудоустройством, приемы у врача-уролога, врача-дерматолога, врача-невролога, врача-травматолога-ортопеда (снятие гипса), врача-хирурга, покупку "Смекты". Суд также признал, что убытки из-за простоя, вызванного антиковидными ограничениями, не подлежат компенсации ответчиком, так как меры были введены властями государства. Убытки из-за аномального холода суд тоже не стал возлагать на заказчика, отметив, что "низкие температуры в условиях Крайнего Севера… - это распространенное, часто повторяющееся, обычное, прогнозируемое природное явление, не обладающее признаком чрезвычайности, поэтому истцы как профессиональные участники в сфере строительства могли разумно их предусмотреть". Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited. РИА Новости направило запрос в "Роснефть".

https://1prime.ru/20250512/sud-857483676.html

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нефть, газ, рф, роснефть, bp